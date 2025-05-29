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Суд США признал, что Трамп превысил полномочия, устанавливая таможенные тарифы 1 318

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Суд США признал, что Трамп превысил полномочия, устанавливая таможенные тарифы
ФОТО: twitter

Федеральный суд США по международной торговле в среду признал, что президент Дональд Трамп, устанавливая большую часть импортных таможенных тарифов, превысил свои полномочия, в связи с чем суд постановил заблокировать эти тарифы, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Хотя это решение суда является серьёзным ударом по экономической политике Трампа, оно пока не вступит в силу, поскольку администрация Трампа обжаловала вердикт в апелляционном суде всего через несколько минут после его оглашения.

Если апелляционный суд оставит в силе решение суда по торговле, его ещё можно будет обжаловать в Верховном суде США.

В решении суда указано, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, на который ссылался Трамп при введении тарифов, на самом деле не предоставляет ему таких полномочий.

Суд также отметил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими государствами, а президентские полномочия по защите экономики не имеют большего веса, чем полномочия Конгресса.

Суд постановил приостановить действие таможенных тарифов, введённых в рамках чрезвычайных экономических полномочий Трампа, на импорт из многих стран, включая те, что были объявлены 2 апреля – в день, который Трамп назвал "Днём освобождения".

Судебное решение предусматривает приостановку 30% таможенной пошлины на Китай, 25% тарифов на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, а также 10% тарифа на большинство товаров, ввозимых в США.

Однако это не касается 25% тарифа на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий.

Иск, поданный от имени пяти малых предприятий, импортирующих товары из стран, на которые распространяются тарифы, некоммерческой юридической организацией Liberty Justice Center, стал первой значительной жалобой в суде на установленные Трампом тарифы.

Это дело — одно из нескольких судебных разбирательств, направленных против торговой политики администрации Трампа.

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#сша #дональд трамп
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