Урсула Великая. Фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого

Председателю Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в четверг, 29 мая, вручена престижная международная премия имени Карла Великого за 2025 год. На церемонии вручения присутствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и король Испании Филипп VI.

Выступая с торжественной речью, Мерц, обращаясь к лауреатке, заявил: "Ты даешь Европе голос в мире, европейский голос", и заверил, что Германия продолжит укреплять и защищать Европу. Евросоюз был успешным проектом мира внутри Европы, и теперь Европа должна стать проектом мира во внешней политике, подчеркнул он. "Наша историческая задача - сделать Европу настолько сильной, чтобы она могла восстановить мир на нашем континенте и обеспечить свободу в долгосрочной перспективе. Германия готова решительно двигаться вперед в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами и соседями при выполнении этой задачи", - отметил канцлер ФРГ. Правительство Германии, пообещал Мерц, продолжит поддерживать Украину "изо всех сил".

В свою очередь Филипп VI резко раскритиковал тех, кто призывает к демонтажу Европейского Союза. "Мы должны противостоять им - опасным и заблуждающимся голосам, утверждающим, что европейцы станут свободнее, независимее и сувереннее, если будут жить в отдельных национальных политических сообществах и в одиночку справляться с глобальными вызовами", - заявил монарх. Распад Еврооюза приведет к тому, что европейцы окажутся бессильными перед капризами других. По отдельности 27 стран могут достичь немногого, именно поэтому они в собственных интересах должны сотрудничать теснее, чем прежде. Европа может быть сильной лишь тогда, когда она едина, подчеркнул испанский король.

Премия фон дер Ляйен - за борьбу с пандемией, сдерживание РФ и продвижение "зеленой сделки" ЕС

Комитет премии Карла Великого отметил заслуги фон дер Ляйен в борьбе с пандемией коронавируса, в сдерживании РФ и в продвижении "зеленой сделки" ЕС - комплекса мер, с помощью которых Европейский Союз намерен к 2050 году добиться климатической нейтральности. "Европейская модель жизни, основанная на свободе, мире, демократии и процветании, находится под угрозой. Мировой порядок меняется, и Европа должна действовать. Урсула фон дер Ляйен - человек, который отвечает за эту стратегическую задачу Европейского союза и решает ее", - подчеркнули, оглашая свое решение, 19 членов жюри премии при выборе лауреата 2025 года.

66-летняя Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года. В июле 2024 года она была переизбрана на второй срок, получив поддержку от Европейской народной партии (ЕНП), которая осталась крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, несмотря на успех крайне правых на июньских выборах. В программе фон дер Ляйен говорилось об укреплении экономики и обороноспособности ЕС, дальнейшей поддержке Украины и ужесточении миграционной политики.