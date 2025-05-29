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Высокие отношения: канцлер Мерц перестал понимать Израиль, но не критикует 0 293

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Иерусалим как единая столица Израиля признается считанными государствами Запада.

Иерусалим как единая столица Израиля признается считанными государствами Запада.

"Нарушаются принципы международного гуманитарного права", - признал германский политик.

"Израильскому правительству нельзя делать ничего из того, что однажды не будут готовы принять и его лучшие друзья", - заявил Фридрих Мерц. Сдержанность Берлина в критике Израиля он объяснил историческими причинами.

"Честно признаться, я больше не понимаю, какую цель преследует израильская армия в секторе Газа", - добавил Мерц. При этом он подчеркнул, что то, что "мирное население заставляют страдать в такой мере, как это все больше было в последние дни, больше нельзя обосновывать борьбой против терроризма ХАМАС". Подразумевая градус критики со стороны Германии в отношении действий Израиля в секторе Газа в целом, он указал: "Нам нужно сейчас сказать об этом более четко".

В то же время канцлер ФРГ признал, что Германии следует "вести себя сдержаннее, чем любой другой стране мира", когда речь идет о публичной критике Израиля. И все же, "когда нарушаются принципы международного гуманитарного права", канцлеру ФРГ "необходимо что-то сказать", отметил Фридрих Мерц. "Вопрос в том, насколько четко сейчас нужно выражать критику, и тут я по историческим причинам хочу быть более сдержанным", - пояснил он.

После двухмесячного перемирия 18 мая Израиль возобновил наступление в секторе Газа. Наблюдатели неоднократно критиковали действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указывая на страдания мирного населения на этой территории. Бедственное положение гражданских лиц стало особенно явным во время блокады поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, которую Израиль осуществлял с начала марта и частично снял к 19 мая.

На днях премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Министр внутренней безопасности Ноэм выразила безоговорочную поддержку Государству Израиль и премьер-министру, высоко оценив его политику по строительству забора на границе с Египтом и ведению войны. На встрече присутствовали: военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман, политический советник д-р Офир Фальк; пресс-секретарь премьер-министра д-р Омер Достри и посол США в Израиле Майк Хакаби. Ранее премьер-министр встретился с сенатором-демократом Джеки Розен.

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