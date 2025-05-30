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Немецкий автогигант заявил о критической ситуации и призвал затянуть пояса 1 829

В мире
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Немецкий автогигант заявил о критической ситуации и призвал затянуть пояса
ФОТО: Global Look Press

Глава Volkswagen Блюме: у концерна большие проблемы, и он отстал от конкурентов.

Проблема немецкого автопрома заключается в том, что он чересчур долго почивал на лаврах и не заметил тех перемен, которые произошли в мире. Об этом заявил генеральный директор автоконцерна Volkswagen AG Оливер Блюме. Его процитировала газета Süddeutsche Zeitung.

Он раскритиковал модель, которой немецкие производители автомобилей придерживались на протяжении последних десятилетий. В результате они проглядели изменившиеся предпочтения автолюбителей. В частности, речь идет о возросшем значении сложного программного обеспечения и электрических двигателей. Для Volkswagen это обернулось критическими последствиями, и он серьезно отстал от конкурентов, которые смогли оперативнее отреагировать на меняющиеся запросы потребителей.

Отдельных порицаний Блюме заслужили предпочтения современного поколения немцев, которые иначе относятся к работе и свободному времени. Глава концерна поставил им в пример тех, кто в прошлом не следил за рабочим временем и работал по шесть дней в неделю, что считалось стандартом. Однако сегодня, в условиях 20-часовой рабочей недели и развития удаленной занятости, невозможно развивать достижения и обеспечивать высокий уровень жизни. По мнению Блюме, настало время затянуть пояса, чтобы создать бизнесу хорошие перспективы.

В I квартале 2025 года прибыль Volkswagen AG обрушилась на 40 процентов из-за высоких производственных затрат и пошлин США. Кроме того, сказался слабый спрос в Китае.

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(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го июня

    Так очевидно, что молодёж то тут не причём!!!!! 🤣😅🤣🤣😅😅🤣Вы кому эту воду в уши льёте....!!!! 1.Энергоресурсы 2. Релкоземельные 3. Дороговизна самих машин...!!!! Что очень важно!!! 4. Не дальновидная, а местами не профессиональная политика, ведения бизнеса!!! 4. Налоговая политика. 5. Тянет на первое место.... Самоубийственная политика Евромоюза....!!!! Вы сами себя топите. Это очевидный ФАКТ. КОТОРОМУ МАССА ПОЛТВЕРДДЕНИЙ.. НИ ДОЖДЬ, НИ СОЛНЦЕ-НЕ ЗАСУХА В АНТАРКТИДЕ, НЕ ДЕЛАЮТ ТАААК МНОГО, ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ!!!!

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