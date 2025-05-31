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Каллас обвинила Китай в поддержке России 7 365

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Каллас обвинила Китай в поддержке России
ФОТО: Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая величайшим испытанием нашего времени. Ее заявление приводит Bloomberg.

«Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, которых не было в течение столетий, и о пересмотре глобального порядка в сфере безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены», — подчеркнула спикер на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Каллас также обвинила Китай в военной поддержке России. «Если вы переживаете из-за Китая, вы должны переживать и из-за России. Это величайшее испытание нашего времени», — подытожила она.

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#кая каллас
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(7)
  • 31-го мая

    Как всегда физиономия не меняется : Я заплачу , я завою , я ногами застучу !

    10
    1
  • LS
    Luka Senka
    31-го мая

    Самая основная черта Каллас,правильное отношение к россии.За это ей можно прощать маленькие ошибки.

    3
    22
  • З
    Злой
    Luka Senka
    31-го мая

    Покупаю только китайский товар, с 2022 года в латвии, эстонии и литве ничего не покупаю, фига им, а не мои деньги.

    12
    2
  • LS
    Luka Senka
    31-го мая

    Красава.больше бы таких политиков .

    2
    20
  • LS
    Luka Senka
    31-го мая

    Уважение соседки,правду говорит..Успехов ей.

    2
    14
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    31-го мая

    Какая она тебе соседка,клоун или ты себя уже местным посчитал,ошибаешься,когда у вас в укрии всё закончиться,вас,халявщиков из ЕС пинками попрут,если не раньше-на войне солдатики нужны.

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