Петербурженка сняла на видео, как ее подруга помочилась на паспорт. Ей грозит до семи лет лишения свободы

Суд в Петербурге арестовал петербурженку Ольгу Брынцеву, которая, по версии следствия, сняла на видео, как ее подруга «помочилась на паспорт гражданина Российской Федерации», якобы сделав это «по мотиву политической и идеологической ненависти», сообщает "Дождь".

Девушки позже опубликовали видео в Telegram и «тем самым явно выразили свое неуважение к обществу, в лице граждан Российской Федерации», говорится в сообщении пресс-службы петербургских судов.

Брынцеву задержали, ее подозревают по статье о хулиганстве, совершенном «группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.