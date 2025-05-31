Плохие новости: по уточненным данным, в первом квартале экономика Эстонии все же пережила спад

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,3%. В первом квартале ВВП составил в текущих ценах 9,3 миллиарда евро.

Руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мююрсепп отметил, что, хотя экономика уже демонстрировала рост в четвертом квартале прошлого года, в прошедшем квартале вновь зафиксировано незначительное снижение.

Согласно экспресс-оценке, опубликованной месяц назад и основанной на модели, ожидался небольшой рост, однако она недооценила разовые эффекты четвертого квартала. Тогда, перед вступлением в силу нового автоналога, произошел аномально высокий всплеск продаж автомобилей. Существенное сокращение этих продаж в первом квартале текущего года модель учесть в полной мере не смогла. Cохраняется и ценовое давление, которое при более быстром росте выпуска в текущих ценах сдерживает реальные показатели», - пояснил Мюйрсепп.

Из всех видов экономической деятельности половина оказала на экономику положительное влияние, другая половина - отрицательное. Наибольший положительный вклад внес сектор информации и связи, где добавленная стоимость выросла на 13,3%. За ним следовали операции с недвижимым имуществом (рост на 3,7%), здравоохранение и социальные услуги (5,6%) а также профессиональная, научная и техническая деятельность (5,2%). Среди крупнейших секторов также увеличилась добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности - на 1,6%.

Существеннее всего экономику тормозили энергетика (-22,4%) и транспорт (-10,3%). Отрицательное влияние также оказали сельское хозяйство (-17,8%), торговля (-3,3%) и финансовый сектор, добавленная стоимость которого сократилась на 1,6%.

Добавленная стоимость в первом квартале в целом сократилась на 0,2%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий („выпуска продукции“ в национальных счетах) производственных расходов. Рост добавленной стоимости в государственном секторе немного ускорился, но в бизнес-секторе она сократилась. В некоммерческом секторе добавленная стоимость снизилась впервые с первого квартала 2023 года - на 0,1%.

Наряду с добавленной стоимостью начали сокращаться и нетто-налоги на продукты. «Из-за скромного поступления налога с оборота чистые налоги на продукты с учетом ценовых факторов сократились на 0,9%. В последний раз вклад налогов в ВВП был отрицательным в середине 2023 года», - отметил Мюйрсепп.

Частное потребление снизилось на 0,6%. Особенно заметно сократились расходы на проживание и питание. Также снизились затраты на прочие товары и услуги, транспорт, одежду и обувь, продукты питания и жилищные расходы. Рост показали главным образом расходы на страховые и финансовые услуги. По сравнению с прошлым годом домохозяйства также больше тратили на информационные и телекоммуникационные услуги, обустройство жилья и здравоохранение.

Как и добавленная стоимость, конечное потребление государственного сектора росло быстрее, чем прежде - на 1,7%. Это выше, чем в любом из кварталов 2024 года. Конечное потребление некоммерческого сектора снизилось на 1%.

По сравнению с предыдущим периодом инвестиции сократились лишь на 0,1%. Наибольшее положительное влияние оказали инвестиции государственного сектора в машины и оборудование, а также в основные оборонные активы - рост составил 102,5%. В целом инвестиции государственного сектора выросли на 20,6%. Существенный рост показали также инвестиции финансового сектора - на 66,8%.

В то же время инвестиции нефинансовых предприятий и домашних хозяйств снизились. Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции предприятий в машины и оборудование (-6,6%) и инвестиции домохозяйств в жилую недвижимость (-12,4%).

Несмотря на снижение добавленной стоимости, внешняя торговля продолжила расти. Экспорт увеличился на 5,4%, импорт - на 5,8%. В целом, как и в предыдущем квартале, нетто-экспорт оставался отрицательным. Одновременно продолжающийся рост внешней торговли привел к увеличению ее доли в ВВП - до самого высокого уровня за последние два года.

Рост внешней торговли обеспечили экспорт товаров (8,6%) и их импорт (7%). Особенно выделялась торговля сырой нефтью и природным газом, немонетарным золотом и прочими транспортными средствами. Отрицательное влияние оказал импорт электроэнергии.

Скромный рост экспорта услуг (0,7%) обеспечили прежде всего ИТ-услуги и обработка данных. Рост импорта услуг (3,1%) также был обусловлен ИТ-услугами и прочими деловыми услугами. Отрицательное влияние оказал импорт строительных услуг и железнодорожных грузоперевозок.

Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на 0,3% и вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года на 0,1%.