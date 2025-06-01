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Дипломатия Израиля сможет опереться на крепкое плечо Молдовы 1 314

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Министр Гедеон Саар.

Министр Гедеон Саар.

"Распространение языка ненависти в отношении евреев... наблюдается практически по всему миру".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился в штаб-квартире МИД Израиля в Иерусалиме с вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

Из выступления главы МИД Израиля Гидеона Саара:

"Израиль — страна, которая находится под явной угрозой уничтожения и попыток уничтожения со стороны своих соседей. Как ни странно, этот факт почти не упоминается в рассуждениях о войне.

Мы дважды упомянуты на флаге йеменских хуситов: «Смерть Израилю» и «проклятие евреям». В хартии ХАМАСа говорится о поднятии флага Аллаха «над каждой пядью земли Палестины», а вся страна названа «землей ислама». Иранский лидер Хаменеи регулярно публикует в социальной сети открытые призывы к уничтожению Израиля.

Какие страны сделали необходимые выводы из этих заявлений, и с учетом этой реальности - каково значение действий или заявлений политиков по введению эмбарго на поставки оружия Израилю? Если такие действия увенчаются успехом, Израиль будет просто уничтожен. Будет еще один Холокост — на земле Израиля. По сути, это способ лишить еврейский народ возможности защитить себя, которой ему так не хватало в долгие годы изгнания и во время Холокоста.

Как это ни парадоксально, после 7 октября, крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста, антисемитизм в мире резко вырос. Он перестает быть маргинальным явлением. Он бесстыден.

Распространение языка ненависти в отношении евреев и Израиля наблюдается практически по всему миру, как в цифровом, так и в физическом пространстве. Необходима широкая мобилизация. Нам нужны государства, организации гражданского общества и другие силы для эффективной борьбы с антисемитизмом — во всех сферах."

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(1)
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Может на себя оборотиться ,посмотреть в зеркало и не было б никакого антисемитизма. Ничего ж не возникает на пустом месте,не зря ж Глава международной Каббалы Микаэль Лайтман Израиль сказал,что самая паскудная нация в мире -это евреи...

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