Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился в штаб-квартире МИД Израиля в Иерусалиме с вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

Из выступления главы МИД Израиля Гидеона Саара:

"Израиль — страна, которая находится под явной угрозой уничтожения и попыток уничтожения со стороны своих соседей. Как ни странно, этот факт почти не упоминается в рассуждениях о войне.

Мы дважды упомянуты на флаге йеменских хуситов: «Смерть Израилю» и «проклятие евреям». В хартии ХАМАСа говорится о поднятии флага Аллаха «над каждой пядью земли Палестины», а вся страна названа «землей ислама». Иранский лидер Хаменеи регулярно публикует в социальной сети открытые призывы к уничтожению Израиля.

Какие страны сделали необходимые выводы из этих заявлений, и с учетом этой реальности - каково значение действий или заявлений политиков по введению эмбарго на поставки оружия Израилю? Если такие действия увенчаются успехом, Израиль будет просто уничтожен. Будет еще один Холокост — на земле Израиля. По сути, это способ лишить еврейский народ возможности защитить себя, которой ему так не хватало в долгие годы изгнания и во время Холокоста.

Как это ни парадоксально, после 7 октября, крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста, антисемитизм в мире резко вырос. Он перестает быть маргинальным явлением. Он бесстыден.

Распространение языка ненависти в отношении евреев и Израиля наблюдается практически по всему миру, как в цифровом, так и в физическом пространстве. Необходима широкая мобилизация. Нам нужны государства, организации гражданского общества и другие силы для эффективной борьбы с антисемитизмом — во всех сферах."