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Глава МИД Польши пожаловался Трампу фразой «Путин издевается» 2 533

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Глава МИД Польши пожаловался Трампу фразой «Путин издевается»
ФОТО: Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожаловался президенту США Дональду Трампу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожаловался президенту США Дональду Трампу на массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры Украины. Сообщение дипломат опубликовал в соцсети X.

«Путин издевается», — с такой фразой обратился глава польского МИД, упомянув официальную страницу президента США в соцсети.

Сикорский отреагировал на публикацию украинского СМИ Kyiv Post о росте интенсивности массированных ударов ВС России в конце мая. Как утверждается, в последнюю неделю российские военные нанесли самые крупные удары с 2022 года.

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#польша
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(2)
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Слушать надо Лайтмана и становится понятно,кто враг,а кто друг. Кто хочет сохранить евреев как нацию,которая несла бы миру свет и процветание,а кто хочет ее уничтожить,мимикрируя под различные национальности. Не наша это война...

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  • A
    Aleks
    1-го июня

    Еврей Сикорский,который ходит в туже синагогу ,что и Путин,пожаловался Трампу,что Путин издевается.... И Трамп поверил))) И сколько ,интересно,этот еврейский спектакль на крови будет продолжаться,ведь кончится он может плачевно для большинства евреев -Евреев в мире может остаться один -два человека,если они не прекратят делать то,что делают сейчас. И он прав.Ведь не все хорошо разбираются в хитросплетениях еврейства,а там есть и много хороших людей,но,видимо,не на тех местах

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