Глава МИД Польши пожаловался Трампу фразой «Путин издевается»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожаловался президенту США Дональду Трампу на массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры Украины. Сообщение дипломат опубликовал в соцсети X.

«Путин издевается», — с такой фразой обратился глава польского МИД, упомянув официальную страницу президента США в соцсети.

Сикорский отреагировал на публикацию украинского СМИ Kyiv Post о росте интенсивности массированных ударов ВС России в конце мая. Как утверждается, в последнюю неделю российские военные нанесли самые крупные удары с 2022 года.