Baltijas balss logotype

На пассажирский поезд в Брянской области рухнул мост, много жертв 10 745

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BBC
На пассажирский поезд в Брянской области рухнул мост, много жертв

В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву.

На данный момент известно о семи погибших и десятках пострадавших. Губернатор заявил о подрыве. Московская железная дорога ранее сообщала, что причиной обрушения пролета моста стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек, в больницах находятся 47 человек, в том числе трое детей, заявил в телеграме глава Брянской области Александр Богомаз.

Утром губернатор подтвердил сообщения близких к силовикам телеграм-каналов о том, что мост обрушился из-за взрыва.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении МЖД, опубликованном ночью, говорилось, что в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего из города Климово в Москву, «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Какое именно вмешательство произошло, в железнодорожной компании не уточняли, но такие формулировки ранее уже использовались в случае подрывов на железных дорогах.

Следственный комитет России пока не опубликовал никаких версий. «Произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — говорилось в сообщении транспортного управления СКР.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Shot уже ночью писали, что обрушение моста произошло в результате подрыва.

По словам губернатора, пассажиры, которые не пострадали, были доставлены на железнодорожный вокзал Брянска. Резервный поезд был отправлен в Москву, сообщила МЖД.

Движение по автотрассе А-240, которая проходит по рухнувшему мосту, было прекращено.

Во время обрушения на мосту находился большегрузный грузовик компании «Мираторг». Водителю оказывают медицинскую помощь, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агропромышленной компании.

Город Климово и станция Климов находятся на юго-западе Брянской области недалеко от границы с Украиной. Отрезок пути, где произошло обрушение пути, расположен до Брянска, где поезд должен был сделать остановку после 23:00.

Читайте нас также:
#россия-украина #диверсия
4
0
0
13
0
0

Оставить комментарий

(10)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Sumy Front Collapses - Russians Pouring-in halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/sumy-front-collapses-russians-pouring-in

    3
    1
  • AE
    Al Ekses
    Имя не указано
    1-го июня

    Редакция ВВ, среди пользователей есть нацист и нездоровый человек Luka Senka. Предлагаю поделиться его IP с полицией, ибо его постоянные комментарии являются разжиганием межнациональной вражды. Спасибо.

    29
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    Имя не указано
    1-го июня

    ББ, вы публикуете это животное которое подлежит уголовной ответственности, а вы его пособники которые тоже в ответе за его комменты.

    9
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    В регионе подорвали железнодорожные пути на перегоне Унеча — Жеча в 10:52 по мск.

    Там в это время шел путеизмерительный поезд. Никто не пострадал, состав повреждений не получил, сообщил РЕН ТВ источник.

    1
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    2 моста подорвали 2 ДРГ

    Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.

    Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.

    По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков.

    Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

    Вчера обрушился мост в Брянской области, затем стало известно об обрушении еще одного моста в Курской области. По данным Следственного комитета в обоих случаях речь идет о подрывах.

    В Брянской области мост обрушился в 22:44, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов-Москва. С рельсов сошли четыре вагона и локомотив. В результате погибло семь человек, среди них - вся локомотивная бригада. Пострадали около 70 человек.

    В Курской области обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. Во время обрушения по мосту ехал грузовой локомотив. В РЖД подтвердили, что машинист получил травму ноги, других пострадавших нет.

    При этом пришло еще одно сообщение. ГУР Украины заявляет о подрыве поезда под Мелитополем — в районе Акимовки. По их данным, было взорвано железнодорожное полотно, под откос пошел поезд с топливными цистернами. С российской стороны информации об этом не поступало.

    2
    4
  • AE
    Al Ekses
    1-го июня

    «Рухнул» или таки очередной теракт «военовсвета»?

    7
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 169
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 314
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 344
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 434

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 167
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 588
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 315
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 194
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 167
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео