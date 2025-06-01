На пассажирский поезд в Брянской области рухнул мост, много жертв

В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву.

На данный момент известно о семи погибших и десятках пострадавших. Губернатор заявил о подрыве. Московская железная дорога ранее сообщала, что причиной обрушения пролета моста стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек, в больницах находятся 47 человек, в том числе трое детей, заявил в телеграме глава Брянской области Александр Богомаз.

Утром губернатор подтвердил сообщения близких к силовикам телеграм-каналов о том, что мост обрушился из-за взрыва.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

В сообщении МЖД, опубликованном ночью, говорилось, что в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего из города Климово в Москву, «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Какое именно вмешательство произошло, в железнодорожной компании не уточняли, но такие формулировки ранее уже использовались в случае подрывов на железных дорогах.

Следственный комитет России пока не опубликовал никаких версий. «Произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — говорилось в сообщении транспортного управления СКР.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Shot уже ночью писали, что обрушение моста произошло в результате подрыва.

По словам губернатора, пассажиры, которые не пострадали, были доставлены на железнодорожный вокзал Брянска. Резервный поезд был отправлен в Москву, сообщила МЖД.

Движение по автотрассе А-240, которая проходит по рухнувшему мосту, было прекращено.

Во время обрушения на мосту находился большегрузный грузовик компании «Мираторг». Водителю оказывают медицинскую помощь, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агропромышленной компании.

Город Климово и станция Климов находятся на юго-западе Брянской области недалеко от границы с Украиной. Отрезок пути, где произошло обрушение пути, расположен до Брянска, где поезд должен был сделать остановку после 23:00.