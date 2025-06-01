Опубликованы фото атаковавших Сибирь беспилотников

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Сибирь, были спрятаны в крышу контейнеров под фальш-потолком внутри грузовика. Об этом пишут украинские СМИ.

Украинские спецслужбы также опубликовали снимки дронов перед погрузкой.

Украинская сторона уверяет, что беспилотники спрятали в крышу контейнеров, которую перед запуском сняли, чтобы дроны могли оттуда вылететь. При этом, как утверждается, для связи использовали мобильный или спутниковый интернет, который позволил подорвать контейнер дистанционно.