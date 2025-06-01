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Опубликованы фото атаковавших Сибирь беспилотников 3 3466

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Опубликованы фото атаковавших Сибирь беспилотников

БПЛА, атаковавшие Сибирь, спрятали в контейнеры внутри грузовика.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Сибирь, были спрятаны в крышу контейнеров под фальш-потолком внутри грузовика. Об этом пишут украинские СМИ.

Украинские спецслужбы также опубликовали снимки дронов перед погрузкой.

Украинская сторона уверяет, что беспилотники спрятали в крышу контейнеров, которую перед запуском сняли, чтобы дроны могли оттуда вылететь. При этом, как утверждается, для связи использовали мобильный или спутниковый интернет, который позволил подорвать контейнер дистанционно.

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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го июня

    Чисто из любопытства интересуюсь: если сейчас Россия ответит сотней "Кинжалов", опять будет написано о безосновательной русской агрессивности?

    59
    23
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Многие русские в Латвии до сих пор не верят,что Путин занимается демилитаризацией России ,а не Украины и не верят,что уничтожены самолёты стратегической авиации РФ,которые,по странному стечению обстоятельств,собрали в одном месте... Пишут,что Украина все врёт,но Россия же подтверждает.?! Как сказал господин Шеломов-Путин-Все идёт по плану... Все ж продается.И в России,и на Украине. Но только по Украине не катаются фуры и Газели с дорогами внутри-они спокойно ездят по России и наносят удары,а ФСБ в это время проворачивает штеллы и крышует олигархов России,ведь все генералы ФСБ -это долларовые миллиардеры и Шевчук совершенно прав,написав песню :В гостях у генерала ФСБ-Я б жизнь за Родину отдал,но у меня же,говорит,жена и дети.

    38
    30
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Уже сделали геолокацию фото, где показано помещение комплектования фуры набором дронов. Челябинск, Свердловский проспект, 28А. Складское помещение, полгода назад было в объявлении о сдаче аренды. До границы с Казахстаном 140 км.

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