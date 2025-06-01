Украина заранее предупредила Трампа о готовящихся атаках на Россию

Axios: Трамп был предупрежден о готовящихся атаках ВСУ на Россию.

Украина заранее предупредила президента США Дональда Трампа о готовящихся атаках на стратегически важные российские объекты. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как уточнил источник информации, операция проводилась службой безопасности Украины и готовилась более года. Беспилотники Военных сил Украины (ВСУ) запускались с грузовиков, которые были тайно размешены вблизи российских авиабаз.

Масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отправляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры о прекращении огня с Россией в Стамбул.

UPD: Редакторы издания исправили информацию в публикации и написали, что Украина не уведомляла Трампа об атаке.