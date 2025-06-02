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Генсек НАТО в Вильнюсе: «давайте больше тратить» и «сделаем НАТО сильнее, справедливее и опаснее»! 0 332

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
BNS
Генсек НАТО в Вильнюсе: «давайте больше тратить» и «сделаем НАТО сильнее, справедливее и опаснее»!
ФОТО: dreamstime

Находящийся с визитом в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в Гааге членам альянса придется взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону, но не назвал конкретную долю валового внутреннего продукта (ВВП), которую им следует выделять на оборонные нужды.

Находящийся с визитом в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в Гааге членам альянса придется взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону, но не назвал конкретную долю валового внутреннего продукта (ВВП), которую им следует выделять на оборонные нужды.

"Мы сосредоточились на расходах на оборону. (...) Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея работают сообща, и Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО. Вот почему очень важно, чтобы в Гааге, когда мы говорим о финансировании и оборонной промышленности, мы приняли необходимые решения", - заявил лидер альянса в Вильнюсе в понедельник, прибыв на встречу лидеров восточных и северных стран НАТО.

Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя выделять 5% своего ВВП на оборону, дипломаты говорят, что альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня.

Предлагается увеличить финансирование обороны до 3,5% ВВП и выделять еще 1,5% ВВП на нужды, связанные с обороной, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения.

Рютте не уточнил, какой процент ВВП должны выделять на оборонные нужды страны НАТО.

"Союзники сейчас это обсуждают, поэтому я не буду называть цифру, но могу подтвердить, что 2%, о которых мы договорились в 2014 году, недостаточно. (...) Это будет значительно больше 2%", - сказал он.

По словам главы НАТО, в дополнение к "жесткому" оборонному финансированию будут обсуждаться расходы, связанные с обороной, такие как финансирование военной мобильности и оборонной промышленности.

По словам Рютте, на этой неделе министры обороны стран альянса встретятся в Брюсселе и обсудят необходимость нового военного потенциала, что напрямую связано с утвержденными планами обороны.

"Чтобы их реализовать, союзникам нужно тратить на оборону гораздо больше, чем они тратят сейчас", - сказал генсек альянса.

По его словам, саммит в Гааге направит союзникам два важных сообщения.

"Давайте больше тратить и больше производить. (...) Я уверен, что с вашей поддержкой мы сделаем НАТО сильнее, справедливее и опаснее, чтобы мы были в безопасности в течение следующих десятилетий", - сказал Рютте, обращаясь к участникам саммита.

Прибывшие в Вильнюс лидеры выразили поддержку планам по увеличению расходов на оборону.

"Я надеюсь, что мы договоримся в Гааге, что должны тратить 3,5% непосредственно на военные нужды и еще 1,5% на сдерживание в более широком смысле", - сказала журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, хотя и идет обсуждение того, что этого обязательства можно достичь к 2032 году, союзникам следует начать увеличивать оборонные расходы раньше.

Ее поддержал президент Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, Братислава поддерживает цель увеличения расходов на оборону по формуле 3,5% ВВП и 1,5% ВВП, но членам альянса нужно обсудить скорость выполнения этого обязательства и возможную гибкость.

"Я думаю, что это критический момент, когда мы видим новую геополитическую ситуацию в мире, и крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую долю обязательств по собственной безопасности", - сказал Пеллегрини.

Президент США Дональд Трамп уже некоторое время призывает союзников взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

В настоящее время страны договорились о 2% ВВП, но не все союзники по НАТО еще достигли этого показателя.

Встреча лидеров восточных и северных стран НАТО в Вильнюсе направлена ​​на согласование целевого показателя на оборонные нужды в 5% ВВП, не детализируя и не разбивая это обязательство на части.

Пока только страны Балтии и Польша публично объявили о планах выделять 5% или более своего ВВП на оборону.

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#нато #вильнюс #траты
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