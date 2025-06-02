Экзитпол говорит о победе историка Кароля Навроцкого над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским во втором туре выборов президента Польши. Явка составила 71,7%. ЦИК продолжает подсчет голосов, пишет DW .

Историк Кароль Навроцкий, поддерживаемый национал-консервативной партией "Право и справедливость", побеждает во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют уточненные данные экзитпола института IPSOS, опубликованные в ночь на понедельник, 2 июня, польским информагентством ПАП, медиакомпанией Polsat, а также телеканалами TVN и TVP.

Навроцкий побеждает с минимальным перевесом

Избирательные участки в Польше закрылись в 21.00 по местному времени (22.00 по Риге). Согласно уточненным данным экзитпола, 42-летний Кароль Навроцкий набирает 51% голосов. Его 53-летний соперник, кандидат от либеральной "Гражданской платформы" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, заручился поддержкой 49% избирателей. В первые минуты после закрытия участков экзитполы говорили о лидерстве Тшасковского (50,3%) над Навроцким (49,7%)

Явка во втором туре выборов составила 71,7%, следует из уточненных данных. Ранее явка оценивалась в 72,8%.

Соперники шли на равных

В первом туре выборов 18 мая победил Тшасковский с 31,36%. Навроцкий получил тогда поддержку 29,54% избирателей. Последний соцопрос, обнародованный 29 мая институтом Opinia24, сулил Тшасковскому 47,4% голосов во втором туре, Навроцкому - 46,3%.

Победа Тшасковского может переломить сложившуюся в Польше патовую ситуацию, когда уходящий президент-консерватор Анджей Дуда, используя вето, блокировал реформы либерального правительства Дональда Туска, особенно в сфере верховенства права.