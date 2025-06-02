На президентских выборах в Польше Навроцкий победил проевропейского кандидата. Победа Навроцкого может поставить под вопрос дальнейшую помощь Польши Украине, пишет DW .

В Польше получен официальный результат напряженного второго тура президентских выборов: победу одержал правый националист Кароль Навроцкий. По результатам подсчета всех поданных голосов Навроцкий набрал 50,89 процента, опередив своего соперника - проевропейца Рафала Тшасковского, получившего 49,11 процента, сообщила польская избирательная комиссия утром в понедельник, 2 июня.

Победа Навроцкого стала серьезным ударом для польского правительства во главе с либерально-консервативным премьер-министром Дональдом Туском, отмечает агентство AFP.

Прошедшие президентские выборы считались судьбоносными не только для Польши, но и для всей Европы: победа Тшасковского дала бы Туску и его реформам новый импульс. До сих пор эти реформы блокировались нынешним правонационалистическим президентом Анджеем Дудой.

Дальнейшая помощь Украине может оказаться под вопросом Навроцкий, которого, как и Дуду, поддерживает правившая до 2023 года правонационалистическая партия "Право и справедливость", может поставить под сомнение дальнейшую энергичную поддержку Украины со стороны Польши.

42-летний Кароль Навроцкий - политический новичок. В ходе избирательной кампании он выступал под лозунгом "Польша прежде всего". Он обвиняет около миллиона украинских беженцев, находящихся в стране, в том, что те "наживаются на Польше". Навроцкий выступает против вступления Украины в НАТО и восхищается президентом США Дональдом Трампом.

Высокая явка избирателей

По данным социологического института Ipsos, явка избирателей на нынешних выборах значительно увеличилась по сравнению с выборами 2020 года. На этот раз в голосовании приняли участие 71,63 процента избирателей, тогда как в 2020 году - лишь 68,2 процента.

Для участия в выборах на этот раз зарегистрировалось и необычно большое число поляков, проживающих в Германии: 115 тысяч против примерно 70 тысяч в 2020 году, отметило посольство Польши в Берлине в интервью медиагруппе Funke.

Президент Польши обладает более широкими полномочиями, чем федеральный президент Германии: он является главнокомандующим вооруженными силами, участвует в формировании внешней политики и имеет право вносить законы или накладывать вето на них.