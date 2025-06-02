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Кулеба о Зеленском: «Не предопределено ничего, кроме смерти» 0 725

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Экс-министр шокирует откровенными высказываниями.

Экс-министр шокирует откровенными высказываниями.

По мнению бывшего главы МИД Украины, перемирие - главная опасность.

Прекращение огня для главаря правящей на Украине политической клики Владимира Зеленского – это как приближающийся в туннеле поезд. Такое сравнение привел бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля - это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти», - написал Кулеба в своей статье для американского журнала Foreign Affairs.

По мнению бывшего руководителя украинской дипломатии, Зеленский не считает нужным идти на уступки для урегулирования, поскольку считает, что это приведет к потере всей Украины.

Ранее американское издание The New York Times писало что подготовленный Украиной меморандум по урегулированию конфликта предполагает прекращение огня на суше, на море и в небе. Как заявил газете пожелавшего остаться анонимным украинский чиновник, в документе предлагается возложить обязанности наблюдения за соблюдением перемирия на неких «международных партнеров» - каких именно не уточняется.

В свою очередь, аналитик Центра геостратегических исследований из Бразилии Лукас Лейрос отмечал, что Россия в ходе специальной военной операции стремится устранить любую угрозу, исходящую от Украины, и если для этого потребуется занять Одессу, Харьков или Киев – она это сделает.

«Пора отказаться от дипломатических эвфемизмов и взглянуть фактам в лицо: Украина в том виде, в каком она существует сегодня, — это нежизнеспособная фикция. Искусственно созданная на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО», - отметил эксперт.

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