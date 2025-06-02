«Не пожали друг другу руки»: о чем Украина и Россия сумели договориться в Стамбуле

В Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины. Переговоры продлились порядка часа, то есть были вдвое короче, чем первый раунд, состоявшийся в мае.

Украина и РФ договорились об обмене телами военных «6000 на 6000», сообщил глава украинской делегации, глава Минобороны страны Рустем Умеров.

Кроме того, договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, сообщил Умеров.

Украинская делегация предложила российской провести еще одну встречу до конца июня.

Умеров подтвердил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами. Также и Россия получила украинский меморандум и взяла неделю, чтоб определиться с ответом.

На сегодняшней встрече в Стамбуле не было «никаких крупных прорывов» а только «незначительные шаги, как мы и ожидали», заявил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник.

«Похоже, они (россияне) разыгрывают картину дипломатии для Трампа», - добавил источник.

"Обе делегации не пожали друг другу руки и не сделали никаких предложений", - комментирует FT.

Второй раунд переговоров проходит на фоне обострения атак России и Украины. 1 июня СБУ провела масштабную операцию «Паутина», в рамках которой украинские дроны атаковали военные аэродромы в России — в Иркутской и Мурманской областях.

По утверждению СБУ, в результате повреждения получили более 40 российских самолетов. В Минобороны России подтвердили, что на аэродромах произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, не уточняя их числа.

Кроме того, на железной дороге РФ было подорвано два моста. В одном случае – в Брянской области – это привело к крушению пассажирского поезда. Погибло семь человек. Десятки получили ранения. Среди пострадавших есть российские дети.

Предыдущий раунд прямых переговоров — первых с весны 2022 года — прошел в Стамбуле 16 мая. Тогда было объявлено, что стороны договорились провести крупный обмен военнопленных по формуле «1000 на 1000», а также разработать меморандумы со своими условиями мирного урегулирования.