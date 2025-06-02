Сербский президент Александр Вучич заявил, что распорядится не исполнять контракты, касающиеся экспортируемых страной вооружений, если окажется, что есть вероятность отправки этого оружия в зону украинского конфликта. Соответствующее заявление политик сделал в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — подчеркнул Вучич.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что сербские оборонные предприятия, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов вооруженным силам Украины (ВСУ). Как пояснили в ведомстве Сергея Нарышкина, для этого используется схема с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и странами-посредниками. Последними чаще всего выступают члены НАТО – Польша, Болгария, Чехия, а также несколько африканских государств.

Таким образом, утверждают в СВР, сотни тысяч снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) и гаубицам, а также миллионы оружейных патронов оказываются в распоряжении украинской армии. В схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие, подчеркнули в российской разведке.

В августе 2024 года Сербия подписала с Францией соглашение о закупке 12 истребителей Rafale на сумму 2,7 миллиардов евро. По данным балканских СМИ, на которые ссылается «Коммерсантъ», Белград в качестве частичной компенсации обязался передать Франции свои подержанные МиГ-29, что уменьшило для него сумму сделки с изначальных 3 миллиардов. Эти самолеты Франция, по существующей в НАТО практике, может направить Украине, отмечало издание.

Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получила шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.

9 мая 2025 года президент Сербии Александр Вучич принял участие в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы. Он сделал это, несмотря на то что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предупредила страны — кандидаты в ЕС, что «любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято европейской стороной небезразлично». Уже 13 мая Вучич заверил председателя Европейского совета Антониу Кошту, что «следовать европейскому пути, ускорить интеграцию — это однозначно политическая воля Сербии».