В операции "Паутина", поразившей треть стратегической авиации РФ, было использовано 117 дронов, а ее "офис" находился "непосредственно рядом" с управлением ФСБ России, заявил президент Украины, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 1 июня, выразил благодарность причастным к проведению операции "Паутина" - массированной атаке беспилотников на военные аэродромы России, состоявшейся несколькими часами ранее.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция", - написал глава государства в соцсетях.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025

Украинский президент также отметил, что "офис" операции на территории РФ находился неподалеку от управления ФСБ России в одной из российских областей - не уточнив, в какой именно, но отметив, что "наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности". По словам Зеленского, всего в операции "Паутина" было задействовано 117 беспилотных летательных аппаратов и соответствующее число их операторов "на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах". "Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны", - подчеркнул Зеленский.

В Киеве заявили о повреждении 34% стратегической авиации РФ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о повреждении 34 процентов самолетов стратегической авиации РФ в ходе операции "Паутина". "Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования в России", - сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства. По подсчетам Киева, ориентировочная общая стоимость поврежденных самолетов - 7 млрд долларов США.

Ранее источники DW в СБУ сообщили о повреждении 41 российского самолета, среди которых стратегические А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Их регулярно применяли для атак по украинским городам, отметили в Киеве. По данным источника DW, атакованы авиабазы Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области. Подтвердить данные о поврежденных самолетах невозможно.

Минобороны РФ подтвердило атаки на аэродромы в четырех регионах, о которых сообщала СБУ, а также в Амурской области. По словам российских военных, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники". "Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет", - продолжили военные, не указав число поврежденных самолетов.

Белый дом утверждает, что не знал об операции "Паутина"

Американское издание Axios со ссылкой на неназванных собеседников из США и Украины сообщило, что Киев не уведомил администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планируемой атаке. Изначально Axios указало, что Белый дом был предупрежден об украинской военной операции, но спустя короткое время отредактировало это сообщение.

О том, что Вашингтон не знал об операции СБУ, ранее также сообщил американский телеканал CBS. "Хотя представители Белого дома отказались комментировать нападение, источники в администрации сообщили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о ее подготовке", - отметил телеканал.