Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 1 июня, выразил благодарность причастным к проведению операции "Паутина" - массированной атаке беспилотников на военные аэродромы России, состоявшейся несколькими часами ранее.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция", - написал глава государства в соцсетях.

