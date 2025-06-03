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Украина сообщила о подрыве опоры Крымского моста. Но мост устоял 8 2045

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV

Служба безопасности Украины (СБУ) провела подводный взрыв Крымского моста, сообщили в СБУ.

Служба сообщает, что более тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводных опор моста. В качестве подтверждения приводится видео.

При этом СБУ заявляет, что подводные опоры повреждены, а мост находится в аварийном состоянии.

СБУ подчёркивает, что речь идёт уже о третьей успешной операции спецслужбы на Крымском мосту. Наибольший ущерб был нанесён взрывом 8 октября 2022 года, тогда обрушились два пролёта моста, их восстанавливали несколько месяцев.

Ранее российские паблики сообщали сегодня о работе ПВО над мостом и сбитии беспилотника. Заявлялось, что его обломки упали на дорогу из-за чего мост был перекрыт на три часа, но затем движение было возобновлено.

Военные телеграм-каналы РФ утверждают, что Крымский мост атаковал подводный дрон, а не взрывчатка была прикреплена к опоре, как заявляла СБУ. По их версии, это могли быть БПЛА типа «Маричка» или «Толока», либо же неизвестный ранее дрон.

Также они утверждают, что опора моста от удара дрона не пострадала - он пришелся на защитные заграждения. Опоры под водой были обнесены защитными сооружениями, а у моста возводили ряды боновых заграждений.

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#крым #война в украине #война на украине
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(8)
  • DI
    Diana I.
    4-го июня

    Для нашей умной редакции: существует в тг группа Крымский мост. Там по часам описывается, что происходит на мосту (перекрыт, пробки или всё ок). Ну вы хоть чуть-чуть, хоть изредка проверяйте, что вы подаёте. "Более тонны взывчатки"... вы хоть видели как выглядит тонна чего-нибудь? Как крепили? Изолентой? Логика вышла из редакции.

    14
    0
  • З
    Злой
    3-го июня

    Вот так и советские дома , простоят не одну сотню лет

    17
    2
  • З
    Злой
    3-го июня

    Облом, хитрые русские оказались , укрепились умно.

    12
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    Списался со знакомым, который сегодня должен был ехать в Крым как раз по Крымскому мосту. Приехал. Нет никаких разрушений - пару раз за день перекрывали движение, чтобы убрать обломки хохлопитековских дронов. Я понимаю, враньё на войне - тоже оружие. Но зачем врать так бездарно?

    68
    7
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    3-го июня

    Привыкают к политике запада

    8
    0
  • Ч
    Чангл
    3-го июня

    Всё сказано. Государство, террористов. Нужно по плану Израиля. Выжить всех

    67
    8
  • ТК
    Тото Кутунио
    3-го июня

    Мост был закрыт на три часа когда собирали обломки беспилотника который был сбит над мостом. Движение востановленно. По-моему кто-то гонит насчёт 1100 кг. Наверное марку выпустят и народные гуляния будут.

    55
    9
  • AE
    Al Ekses
    3-го июня

    Точно «Служба безопасности», а не террористы?

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