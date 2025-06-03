Служба безопасности Украины (СБУ) провела подводный взрыв Крымского моста, сообщили в СБУ.
Служба сообщает, что более тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводных опор моста. В качестве подтверждения приводится видео.
При этом СБУ заявляет, что подводные опоры повреждены, а мост находится в аварийном состоянии.
СБУ подчёркивает, что речь идёт уже о третьей успешной операции спецслужбы на Крымском мосту. Наибольший ущерб был нанесён взрывом 8 октября 2022 года, тогда обрушились два пролёта моста, их восстанавливали несколько месяцев.
Ранее российские паблики сообщали сегодня о работе ПВО над мостом и сбитии беспилотника. Заявлялось, что его обломки упали на дорогу из-за чего мост был перекрыт на три часа, но затем движение было возобновлено.
Военные телеграм-каналы РФ утверждают, что Крымский мост атаковал подводный дрон, а не взрывчатка была прикреплена к опоре, как заявляла СБУ. По их версии, это могли быть БПЛА типа «Маричка» или «Толока», либо же неизвестный ранее дрон.
Также они утверждают, что опора моста от удара дрона не пострадала - он пришелся на защитные заграждения. Опоры под водой были обнесены защитными сооружениями, а у моста возводили ряды боновых заграждений.
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