ВС РФ заняли Константиновку в Сумской области

Константиновка в Сумской области занята ВС РФ, сообщили проект DeepState и Минобороны РФ.

Константиновка на севере Сумской области Украины занята Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом в понедельник, 2 июня сообщил в Telegram аналитический проект DeepState.

"Ситуация на севере Сумщины продолжает усложняться" за счет постоянного давления ВС РФ и "большого количества пехоты", отметили аналитики.

"Предварительно - на уточнении находятся населенные пункты, которые потенциально могут быть уже захвачены, а именно: Кондратовка, Водолаги, Алексеевка", - указывается далее в посте.

Вооруженные силы РФ сделали ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотень, в 25 километрах от города Сумы, уточнили представители проекта DeepState.

Минобороны РФ еще 28 мая указало в Telegram, что подразделения группировки войск "Север" в результате "активных действий" заняли Константиновку Сумской области.

Наступление ВС РФ в Сумской области

Минобороны РФ 2 мая сообщило о наступлении в Сумской области, назвав это "созданием полосы безопасности" после вытеснения сил Вооруженных сил Украины из соседней Курской области РФ. Создание 10-километровой "буферной зоны", о необходимости которой говорит Москва, фактически означало бы оккупацию новых украинских земель.

Судя по картам украинского проекта DeepState за 31 мая, под российским контролем находились приграничные украинские села - Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка, Локня, Беловоды.

Эвакуация населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая подтвердил подготовку Россией наступления на Сумскую область. По словам президента Украины, там сосредоточены более 50 000 российских солдат.

Между тем глава Областной военной администрации Олег Григоров 31 мая сообщил в Telegram, что власти Сумской области Украины объявили об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов и на фоне наступления российской армии.