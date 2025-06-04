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Евросоюз продлит временную защиту для украинцев до 2027 года 0 407

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Deutsche Welle
Евросоюз продлит временную защиту для украинцев до 2027 года

Еврокомиссия рекомендует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года, чтобы создать условия для постепенного завершения этого статуса. Процесс будет координировать cпецуполномоченный ЕС по вопросам украинцев.

Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года и ввести должность специального уполномоченного по вопросам украинцев в ЕС. Об этом в среду, 4 июня, объявила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Мы предоставляем защиту спасающимся от российской агрессии против Украины с 2022 года и продолжаем это делать. И вместе с Украиной мы прокладываем путь для того, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, как только это станет безопасным", – заявила фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии мотивировали свое решение "продолжением незаконных атак России" и "нестабильной ситуацией в Украине". В Брюсселе считают, что продление временной защиты до марта 2007 года даст "правовую определенность" украинским беженцам и самим странам-членам, а также будет гарантировать, что к тем, кто находится под временной защитой, будут применяться одинаковые стандарты по всей территории ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. В то же время продление временного статуса позволит создать благоприятные условия для возвращения украинцев домой.

Беженцам позволят перейти в другие правовые статусы в ЕС

По данным Еврокомиссии, более 4,3 миллиона украинцев с начала агрессии России против Украины "нашли безопасность и убежище в ЕС". Чтобы принять такое количество перемещенных лиц, в марте 2022 года Евросоюз впервые за свою историю активизировал Директиву о временной защите (TPD). Максимальный срок действия TPD составляет три года, но Еврокомиссия уже продлевала этот срок на дополнительный год и решила сделать это еще раз, чтобы "дать возможность странам-членам подготовиться к скоординированному выходу из временной защиты" в соответствии с рекомендациями, которые Еврокомиссия предложила Европейскому совету.

Еврокомиссия советует предоставить возможность тем беженцам, которые уже интегрировались в общество принимающей страны, – выучили язык, нашли работу или получают образование – перейти к соответствующим национальным статусам государств-членов ЕС. Это могут быть виды на жительство на основе трудоустройства, образования, исследовательской деятельности или предоставление национального статуса долгосрочного резидента.

В ЕС появятся информационные хабы для украинских беженцев

Рекомендации учитывают также и потребности украинцев, которые хотят вернуться домой. Чтобы обеспечить постепенное возвращение и реинтеграцию беженцев, "учитывая потребности и возможности Украины", Еврокомиссия предлагает организовывать ознакомительные визиты, которые позволят украинцам, колеблющимся по поводу возвращения, "принять обоснованное решение". "Государства-члены также должны создать специальные программы добровольного возвращения в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить постепенное возвращение домой после завершения временной защиты", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам-членам в сотрудничестве с украинскими властями создавать Unity Hubs - своеобразные многоцелевые информационные центры, способствующие как интеграции беженцев в странах ЕС, так и их возвращению домой в Украину. Еврокомиссия обещает профинансировать их из бюджета Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Чтобы помочь странам-членам без проблем завершить действие временной защиты, Еврокомиссия решила также назначить специального уполномоченного по вопросам украинцев в ЕС.

Однако в Еврокомиссии подчеркивают, что в случае если обстоятельства в Украине изменятся и это "позволит постепенное возвращение и постепенную реинтеграцию", в Европейский совет может быть внесено предложение о приостановлении временной защиты раньше предусмотренной даты его окончания.

Чтобы предложение Комиссии по продлению временной защиты для украинцев до 2027 года и предложение о рекомендациях вступило в силу, его должен официально принять Европейский совет.

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#евросоюз #украинцы #политическое убежище
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