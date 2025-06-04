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«Газпром» резко изменил свои планы 0 647

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Deutsche Welle
«Газпром» резко изменил свои планы
ФОТО: depositphotos

Российская корпорация "Газпром" без лишнего шума отложила планы по созданию нового газораспределительного хаба в Турции, закрыв возможность вновь закрепиться на европейских рынках, пишет Bloomberg, сообщает DW.

Российская корпорация "Газпром" без лишнего шума отложила планы по созданию нового газораспределительного хаба в Турции, закрыв тем самым потенциальную возможность вновь закрепиться на европейских рынках, доступ к которым был утрачен утраченных после начала войны РФ в Украине. Об этом во вторник, 3 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее российские власти рассматривали возможность создания подобного хаба в связи с прекращением поставок по "Северным потокам" и отменой транзита через территорию Украины.

После нескольких месяцев изучения вариантов "Газпром" пришел к выводу, что данный шаг нецелесообразен, и в основном прекратил работу над проектом, сообщили источники.

Bloomberg: Идея исходила не от "Газпрома"

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин публично заговорил об инициативе. По его мнению, речь могла бы идти о 55 млрд кубометров в год, что приблизительно равнялось бы мощностям выведенных из строя "Северных потоков". Для реализации требовалась дорогостоящая прокладка труб через Черное море, но в итоге проект мог бы стать "экономически выгодным" и более надежным, чем другие европейские маршруты, полагал российский лидер.

Идея создания турецкого хаба исходила не от "Газпром" и могла возникнуть в политических кругах, близких к Кремлю, пишет Bloomberg. Менеджеры корпорации поначалу были удивлены, услышав, что Путин публично продвигает концепцию, сказал один из них. Тем не менее экспортное подразделение газового гиганта приступило к активной работе над планом, добавило издание.

Несмотря на первоначальный интерес Анкары и заверения Москвы в 2022 и 2023 годах, что переговоры займут всего несколько месяцев, проект не продвинулся.

Турция хотела самостоятельно реализовывать газ

По мере проработки деталей интерес "Газпрома" все больше остывал. В итоге Турция хотела самостоятельно реализовывать газ, а российская корпорация выступала бы лишь в качестве поставщика, в чем она была не заинтересована, констатирует агентство.

Кроме того, у Турции нет незадействованных экспортных газопроводов в Южную Европу. Пропускная способность турецких трубопроводов в Грецию и Болгарию слишком ограничена, чтобы справиться со значительными дополнительными поставками. Этот фактор подрывал перспективы создания полномасштабного турецкого хаба с потенциалом формирования цен, отметил один из собеседников издания. Кроме того, Европейский Союз также готовится полностью запретить импорт российского газа к концу 2027 года.

Официально в "Газпроме" и пресс-службе вице-премьера Александра Новака, курирующего российский энергетический сектор, а также в Кремле не ответили на запрос о комментариях.

Доля российского трубопроводного газа, импортируемого ЕС, - менее 10%

Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема импорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м. Однако с учетом сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого танкерами, она составила 15%. Ключом к снижению зависимости ЕС от газа из РФ стал рост закупок СПГ из США и Катара. Однако это невольно привело к резкому увеличению поставок на европейский рынок российского СПГ, продававшегося по более низким ценам.

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#газ #турция #газпром #санкции против россии
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