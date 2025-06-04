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«Отвратительная мерзость» и «позор»: Маск резко раскритиковал законопроект Трампа 0 526

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Focus
x.com/WhiteHouse

x.com/WhiteHouse

ФОТО: twitter

Миллиардер, соратник президента США и экс-глава DOGE Илон Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Дональдом Трампом, который касается внутренней политики: он объявил "позор" всем, кто за него проголосовал, и заявил, что законопроект обременит Америку "непосильным долгом". В Белом доме говорят, что Трамп "уже знает" о критике Маска, пишет Фокус.

О жесткой критике Илоном Маском законопроекта Трампа рассказало издание Axios.

Свое возмущение законопроектом по внутренней политике миллиардер выразил в соцсетях, на собственной странице в X во вторник, 3 июня.

"Извините, но я больше не могу терпеть. Этот массивный, возмутительный, полный коррупционного расточительства законопроект Конгресса — отвратительная мерзость", — отметил он.

Маск критикует законопроект Трампа: о чем идет речь

Критикуя законопроект Конгресса, Илон Маск имеет в виду документ, за который в США голосовали 22 мая. По информации Axios, это "большой, единственный, прекрасный законопроект", согласно которому налоговые льготы Трампа 2017 года продолжаются, а также который имеет целью сокращение федеральных расходов на 1,5 миллиарда долларов. Сокращение произойдет в частности через отмену налоговых льгот законодательства о сокращении инфляции.

По мнению Илона Маска, который впоследствии в соцсетях добавил еще один пост, законопроект может значительно увеличить "и без того гигантский" дефицит бюджета "до более 2,5 триллиона долларов". Это взамен "обременит" Америку "сокрушительным непосильным долгом", уверяет миллиардер.

"Конгресс делает Америку банкротом", — считает Маск.

Маск раскритиковал законопроект Трампа: как отреагировали в Белом доме

Как передает Axios, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что позицию Маска по законопроекту Дональд Трамп уже якобы знает. Однако даже критика соратника не заставит его пересмотреть законопроект.

"Это не меняет мнения президента — это один большой хороший законопроект, и он его придерживается", — рассказала Ливитт.

Другие чиновники Белого дома решительно отвергают критику Илона Маска. Они утверждают, что прогнозы не учитывают высокие уровни экономического роста, которые могут повлечь за собой снижение налогов.

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#илон маск #дональд трамп
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