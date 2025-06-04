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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. А потом стёр сообщение 0 3027

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. А потом стёр сообщение
ФОТО: dreamstime

Путин, по версии Трампа, заявил, что ему "придется ответить" на атаку Киева по аэродромам стратегической авиации РФ. При этом он назвал свой разговор «хорошим», но не таким, «который приведет к немедленному миру».

Версия Трампа

Первым о телефоном разговоре сообщил президент США. Вот, что опубликовал в соцсетях:

"Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон.

Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий период времени!", - написал Трамп.

Интересно, что после публикации этот текст был стерт, а затем появился вновь практически без изменений.

Версия Кремля

Помощник президента РФ Ушаков прокомментировал разговор Путина и Трампа. По его словам, Путин рассказал Трампу о "попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры". Он обвинил Украину в "атаках на гражданские объекты" .

Трамп, как заявил Ушаков, подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Украины ударить по аэродромам РФ.

Также Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

При этом Ушаков заявил, что "вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда".

Добавим, что это уже четвертый телефонный разговор Трампа с Путиным после его возвращения в Белый дом. Предыдущая беседа состоялась 19 мая.

В середине апреля США и Иран начали переговоры о возможном новом соглашении. Прошедшие пять раундов завершились безрезультатно. После возвращения на пост президента Трамп настаивает на новом соглашении с Тегераном и угрожает ему военными действиями, если переговоры провалятся.

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Текстсообщения Трампа.

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