Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. А потом стёр сообщение

Путин, по версии Трампа, заявил, что ему "придется ответить" на атаку Киева по аэродромам стратегической авиации РФ. При этом он назвал свой разговор «хорошим», но не таким, «который приведет к немедленному миру».

Версия Трампа

Первым о телефоном разговоре сообщил президент США. Вот, что опубликовал в соцсетях:

"Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон.

Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий период времени!", - написал Трамп.

Интересно, что после публикации этот текст был стерт, а затем появился вновь практически без изменений.

Версия Кремля

Помощник президента РФ Ушаков прокомментировал разговор Путина и Трампа. По его словам, Путин рассказал Трампу о "попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры". Он обвинил Украину в "атаках на гражданские объекты" .

Трамп, как заявил Ушаков, подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Украины ударить по аэродромам РФ.

Также Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

При этом Ушаков заявил, что "вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда".

Добавим, что это уже четвертый телефонный разговор Трампа с Путиным после его возвращения в Белый дом. Предыдущая беседа состоялась 19 мая.

В середине апреля США и Иран начали переговоры о возможном новом соглашении. Прошедшие пять раундов завершились безрезультатно. После возвращения на пост президента Трамп настаивает на новом соглашении с Тегераном и угрожает ему военными действиями, если переговоры провалятся.

Текстсообщения Трампа.