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Вы выбрали победителя! Трамп поздравил Польшу с победой Навроцкого 0 310

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Европейская правда
Вы выбрали победителя! Трамп поздравил Польшу с победой Навроцкого
ФОТО: twitter

Американский президент Дональд Трамп поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп опубликовал заголовок материала телеканала NewsMax, где указывалось, что "Союзник Трампа победил в Польше, шокируя всю Европу".

Трамп поздравил Польшу с избранием нового президента.

"Поздравляем Польшу, вы выбрали ПОБЕДИТЕЛЯ!" – написал американский лидер.

США для Польши – ключевой партнер в сфере обороны, и польские власти обычно ориентируются на Вашингтон в вопросах безопасности.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Варшава договорилась о ряде закупок оборонного оборудования в США и первой провозгласила курс на 5% ВВП на оборонные расходы.

Стоит отметить, что Трамп лично поддержал Навроцкого, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха.

А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

После победы Навроцкого Государственный департамент США выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны. Тогда же в США отметили, что Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами настоящего и будущего".

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#польша #дональд трамп
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