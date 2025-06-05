Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Дональд Трамп объявил о полном запрете на въезд США граждан 12 стран и частичном - еще семи, включая Туркменистан. Республиканец вводил такой запрет и во время первого срока, но теперь в список не попали КНДР и Сирия, пишет DW .

Президент СШАДональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в Соединенные Штаты для граждан 12 стран. Об этом решении республиканец сообщил в среду, 4 июня, в своей соцсети TruthSocial. Подробный пресс-релиз обнародован на сайте Белого дома.

Под полный запрет подпали 12 стран, под частичный - семь Полный запрет введен в отношении граждан 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Предусматриваются исключения для легальных постоянных резидентов США и обладателей действующих виз. Список стран составлен на основе анализа, который Госдепартамент США проводил с января.

Частичный запрет введен против граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. При этом сохраняются, например, визы с целью работы или для воссоединения с родственниками-американцами.

Поводом стала антисемитская атака

По словам Дональда Трампа, поводом для введения таких мер стала антисемитская атака против еврейских активистов в городе Боулдер, штат Колорадо. 45-летний гражданин Египта, живший в США нелегально с женой и детьми, бросил в толпу зажигательную смесь с криком "Свобода Палестине!" Ранены 15 человек, среди них - пенсионер, переживший Холокост, сообщает агентство Associated Press.

"В XXI веке мы видели и видим один за другим теракты, которые совершают иностранцы с истекшей визой, приехавшие из опасных мест со всего мира", - сказал президент США. По его утверждению, таких людей в стране - миллионы.

Говоря о терактах, Трамп заявил, что не позволит "тому, что произошло в Европе, произойти и в Америке". В списки на запрет могут быть добавлены новые страны, пригрозил он.

Трамп уже вводил запрет, его отменил Байден

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил такой же запрет для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил Джо Байден. На этот раз Северная Корея и Сирия не попали ни под полный, ни под частичный запрет.

По словам Трампа, эта мера во время его первого срока стала "чрезвычайно успешной" и предотвратила теракты в США.