Суд разрешил Трампу не пускать журналистов AP в Белый дом

Конфликт с президентом США произошел из-за отказа AP именовать Мексиканский залив "Американским". Из-за отказа Трампа допускать журналистов AP в Белый дом агентство подало в суд, но потерпело поражение, пишет DW .

Белый дом получил право временно отказывать журналистам агентства Associated Press (AP) в доступе к Овальному кабинету и правительственному самолету Air Force One. Такое решение вечером в пятницу, 6 июня, вынес апелляционный суд, тем самым частично приостановив действие постановления нижестоящей инстанции до окончательного решения по делу. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге на платформе Truth Social назвал решение суда "большой ПОБЕДОЙ над AP".

Ранее федеральный суд обязал Белый дом восстановить допуск журналистов AP в закрытые зоны, такие как Овальный кабинет, самолет Air Force One и частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, при условии, что туда допускаются представители других СМИ. Однако администрация США обжаловала это решение.

Мотивировка решения суда

Апелляционный суд встал на сторону Белого дома, указав, что вопрос допуска журналистов к таким объектам находится в компетенции американской администрации. В решении подчеркивается, что без приостановки постановления Белый дом понес бы "невосполнимый ущерб", поскольку это постановление ограничивает независимость президента и контроль над его личным рабочим пространством.

В то же время суд не приостановил действие постановления низшей инстанции в отношении мероприятий, проводимых в Восточном зале Белого дома, который считается менее закрытым. В результате AP сохранит право посещать официальные мероприятия в этой части резиденции.

Конфликт из-за "Американского залива"

Причиной конфликта AP с Трампом стало нежелание агентства называть в своих публикациях Мексиканский залив "Американским заливом", как это было предписано президентским указом. Белый дом в ответ неоднократно отказывал журналистам агентства в допуске на президентские мероприятия и на борт Air Force One.

В президентском указе о переименовании Мексиканского залива говорится, что впредь это водное пространство должно именоваться "Американским заливом" на всем протяжении до границ с Мексикой и Кубой. Историческое название залива "Мексиканский" используется с XVI века.

Критика в адрес Трампа

Решение Белого дома ограничить доступ для AP вызвало волну критики со стороны европейских информагентств и правозащитных организаций, выступающих за свободу прессы. Они расценили действия администрации как удар по принципам открытости и равноправия журналистов.

AP считается одной из ведущих международных новостных служб несмотря на то, что Трамп регулярно обвиняет его, наряду с другими критически настроенными СМИ, в распространении "фейковых новостей". При этом Белый дом обеспечивает привилегированный доступ к мероприятиям представителям правых СМИ, блогерам, подкастерам и интернет-инфлюенсерам, которых администрация называет "новыми медиа". Наблюдатели отмечают, что эти участники пресс-конференций часто задают Трампу благожелательные вопросы и избегают критического тона, позволяя президенту свободно излагать свои мысли.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт приветствовала решение апелляционного суда и заявила, что впредь "новым медиа" будет предоставлен еще более широкий доступ к президенту.