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Трамп обещает ввести дополнительные санкции против России «в случае необходимости» 0 266

В мире
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Трамп обещает ввести дополнительные санкции против России «в случае необходимости»
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в случае необходимости» введёт дополнительные санкции против России, если война с Украиной будет продолжаться, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

«Если я сочту, что Россия не заключит соглашение или не прекратит кровопролитие, я применю это, если потребуется», — сказал он журналистам на борту самолёта Air Force One.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

«Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они поступили таким образом, и это бы сэкономило много времени, если бы так и произошло. Поэтому я этим доволен. Я ещё не решил, использовать ли это. Это очень мощный законопроект», — добавил он.

США уже подготовили законопроект о санкциях против России, который должен быть одобрен Конгрессом и Белым домом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею о введении новых жёстких санкций против России. «Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели самые жёсткие возможные санкции против России. И я это поддерживаю», — заявил он журналистам.

В то же время, как сообщает газета The Wall Street Journal, Белый дом втайне оказывает давление на сенатора Линдси Грэма, чтобы он значительно смягчил санкционный законопроект против России.

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#война рф и украины #дональд трамп #санкции против россии
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