В Киргизстане демонтировали самый высокий в Средней Азии памятник Ленину

Киргизстан в субботу демонтировал самый высокий в Средней Азии памятник лидеру российской большевистской революции Владимиру Ленину, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Памятник высотой 23 метра находился на центральной площади города Ош — второго по величине города страны. Власти предупредили, что решение о его переносе не следует политизировать.

По словам представителей администрации Оша, памятник был тихо демонтирован в ночное время и будет перенесён в другое место.

«Не следует политизировать это решение», — заявили в городской думе, напомнив о ряде подобных случаев в самой России, где памятники Ленину также были демонтированы или перемещены.

«Это обычная практика, направленная на улучшение архитектурного и эстетического облика города», — говорится в заявлении.

Несмотря на отдельные попытки десоветизации региона, памятники советским деятелям до сих пор встречаются по всей Средней Азии, а монументы Ленину можно увидеть в большинстве городов Киргизстана.

Киргизстан был аннексирован Российской империей в XIX веке, а после большевистской революции 1917 года вошёл в состав Советского Союза.

После распада СССР в 1991 году страна обрела независимость.