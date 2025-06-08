Испания массово протестует против увеличения расходов на оборону до 2%

Партнёры с левого фланга оказывают давление на Педро Санчеса: одна из партий угрожает покинуть правительство из-за споров о военном бюджете.

Около 2000 человек прошли по центру Мадрида в знак протеста против планов правительства увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Субботняя акция была организована 70 группами, включая профсоюзы и ассоциации, а также три левые политические партии, союзные премьеру-социалисту Педро Санчесу, – Podemos, IU ("Объединённые левые") и Sumar.

Энрике Сантьяго, депутат от "Объединённых левых", даже заявил, что его партии "практически невозможно" больше оставаться в правительстве. Он также призвал Педро Санчеса проявить "твёрдость" перед лицом "давления" со стороны НАТО.

"Объединённых левых" в кабмине пока ещё представляет Сира Рего, министр по делам молодёжи и детей. Обозреватели отмечают, что присутствие на шествии членов Sumar должно ещё больше беспокоить Санчеса поскольку Йоланда Диас, лидер партии, – его второй заместитель и видная фигура, с которой связывают трансформацию рынка труда в Испании.

Дебаты внутри правящей коалиции вновь обострились в преддверии саммита НАТО в Гааге в конце июня, где страны-союзники, как ожидается, примут новое обязательство выделять на оборону до 5% ВВП по сравнению с нынешними 2%.

Йоланда Диас уже давно дистанцировалась от позиции Санчеса, хотя пока не угрожала хлопнуть дверью.

Podemos осуждает "отход от прогрессивных принципов"

Партия Podemos, пик популярности которой пришёлся на 2015-2016 года и которая сейчас не представлена в правительстве, также публично осудила одобренный премьером план увеличения расходов на оборону, заявив, что это "предательство" прогрессивных принципов и прямое подчинение интересам США и НАТО.

Евродепутат от Podemos Ирене Монтеро предупредила в субботу, что, отдавая приоритет перевооружению, власти в Мадриде готовят будущие сокращения в социальной политике.

Podemos настаивает на том, что "налоги должны идти не на оружие, а на школы, больницы и феминистскую политику", заявила она в эфире RTVE.

Согласно опросу Центра социологических исследований (CIS), опубликованному в марте, 75% испанцев выступают за увеличение военных расходов, особенно после переизбрания Дональда Трампа.