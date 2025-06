Your browser does not support the video tag.

Поддержавшая палестинцев экоактивистка уже сегодня может приблизиться к водам Газы на паруснике Madleen - в попытках оспорить морскую блокаду, установленную Израилем. На борту судна находятся 12 человек, включая саму Тунберг и ряд активистов, выступающих против израильской политики. В том числе скандальная Рима Хассан, французская активистка, ранее обвинявшая Израиль в гибели похищенных в октябре еврейский детей (их убили палестинцы). Активисты намерены доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к положению гражданского населения в Газе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в Х назвал судно «лодкой ненависти» и обвинил Тунберг в поддержке ХАМАС. По его словам, армия получила приказ воспрепятствовать подходу судна. «Я поручил Армии обороны Израиля действовать таким образом, чтобы лодка ненависти «Мадлен» не достигла берегов Газы, и принять все необходимые для этого меры. Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: вам следует повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь. Израиль будет противодействовать любым попыткам прорвать блокаду», - написал министр. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей