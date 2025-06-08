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Израиль грозит потопить судно, на котором море бороздит Грета Тунберг 2 761

В мире
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV

Поддержавшая палестинцев экоактивистка уже сегодня может приблизиться к водам Газы на паруснике Madleen - в попытках оспорить морскую блокаду, установленную Израилем.

На борту судна находятся 12 человек, включая саму Тунберг и ряд активистов, выступающих против израильской политики. В том числе скандальная Рима Хассан, французская активистка, ранее обвинявшая Израиль в гибели похищенных в октябре еврейский детей (их убили палестинцы).

Активисты намерены доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к положению гражданского населения в Газе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в Х назвал судно «лодкой ненависти» и обвинил Тунберг в поддержке ХАМАС. По его словам, армия получила приказ воспрепятствовать подходу судна.

«Я поручил Армии обороны Израиля действовать таким образом, чтобы лодка ненависти «Мадлен» не достигла берегов Газы, и принять все необходимые для этого меры. Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: вам следует повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь. Израиль будет противодействовать любым попыткам прорвать блокаду», - написал министр.

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#израиль #грета тунберг
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Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Потопить судно с дочкой хорошей знакомой Рокфеллеров ,шведской оперной певицы Эртман?!🔯 Ну-ну...Хотелось бы посмотреть,что дальше будет с Израилем и теми,кто обещал потопить)))😀

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    4
  • Д
    Дед
    Aleks
    9-го июня

    Ничего особо не будет.

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