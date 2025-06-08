Задержки - дольше, компенсации - меньше. ЕС обрезал права авиапассажиров

Незначительным большинством государств-членов Европейского союза в четверг одобрена давно откладывавшаяся реформа прав авиапассажиров, которая значительно сократит права пассажиров на компенсацию за задержанные рейсы, пишет Postimees.

По данным Euractiv, поправки обеспечены сделанным в последнюю минуту изменением, основанным на закулисных соглашениях решением нескольких небольших стран.

Согласно действующим правилам, на основании предыдущих постановлений Европейского суда пассажиры имеют право на компенсацию в размере 250–600 евро, если их рейс задерживается более чем на три часа,.

На встрече министров транспорта в Люксембурге в четверг были согласованы правила, которые увеличивают пороги задержки и уменьшают размер компенсации. Германия и Испания проголосовали против новых правил, которые поддержали Словения и Португалия, пишет Euractiv.

Польша, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, сумела заручиться поддержкой изменений, которые считаются недружественными по отнношению к потребителям. Поддержку оказали страны, представляющие более 65 процентов населения ЕС, что достаточно для достижения кворума.

«Это важное достижение и шаг вперед на пути к необходимой законодательной реформе», — заявил руководивший переговорами польский министр Дариуш Климчак .

Согласно изменениям, компенсация теперь будет возможна только в том случае, если рейс на расстояние менее 3500 километров задерживается не менее чем на четыре часа. Для дальних рейсов авиакомпания будет выплачивать компенсацию только в том случае, если самолет приземлится не менее чем на шесть часов позже запланированного. Это существенное изменение, которое снизит шансы на получение компенсации по сравнению с действующим правилом трех часов.

Группа по защите прав потребителей BEUC назвала это решение подарком авиакомпаниям. «Большинство задержек составляют от двух до четырех часов, а это значит, что большинство пассажиров теперь будут лишены компенсации», — заявил генеральный директор BEUC Агустин Рейна. Однако новые правила требуют от авиакомпаний упростить и ускорить процесс выплаты компенсации.

Решение вызвало возмущение в Европейском парламенте, который намеренно не участвовал в процессе. Впервые за более чем десятилетие государства-члены приняли свою обязательную позицию без обычных неформальных консультаций с Европейским парламентом.

У Европейского парламента теперь есть четыре месяца, чтобы представить свою позицию. Для этого требуется поддержка не менее 361 депутата. Если парламент решит отклонить или существенно изменить проект, может возникнуть межведомственный кризис.

«Совет пытается силой навязать свою волю парламенту», — сказал представитель Европейской народной партии по вопросам транспорта Йенс Гизеке, предупредив, что это может навсегда подорвать доверие между парламентом и правительствами.

Член Либеральной группы, Ян-Кристоф Этьен назвал новшество неприемлемым, обвинив правительства в использовании процедурного трюка для отстранения парламента.

Последняя попытка законодательно установить трехчасовой лимит компенсации была предпринята в Европейском парламенте в 2014 году, но тогда переговоры зашли в тупик. Теперь государства-члены решили возродить эту инициативу, а компромиссы, достигнутые в интересах потребителей, были заменены последствиями лоббирования со стороны авиационной отрасли.