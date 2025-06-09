Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые санкции Европейского союза против России, если они будут вредить национальным интересам Словакии, пишет LETA со ссылкой на BBC.

В четверг парламент Словакии утвердил резолюцию, в которой призывает правительство не голосовать за новые санкции ЕС против России.

"Если будут санкции, которые вредят нам, я никогда за них не проголосую. Я заинтересован быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счёт Словацкой Республики", — заявил Фицо.

Словакия прекратила официальную военную помощь Киеву.

Тем не менее, правительство Фицо до сих пор не блокировало ни один из 17 пакетов санкций ЕС против России. В настоящее время Евросоюз готовит 18-й пакет санкций в отношении Москвы.