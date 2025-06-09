Baltijas balss logotype

Израиль передал Украине комплексы Patriot из арсенала ЦАХАЛ 1 562

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
Deutsche Welle
Израиль передал Украине комплексы Patriot из арсенала ЦАХАЛ

ЗРК Patriot, которые Израиль передал Киеву, находились на вооружении ЦАХАЛ в 1990-е годы, рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые были получены им от США и находились на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 1990-е годы. Об этом сообщил в интервью блогеру Маричке Довбенко, обнародованном на ее YouTube-канале в понедельник, 9 июня, посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Одновременно он выразил сожаление по поводу того, что о передаче Израилем Киеву этих систем "не слишком много говорили". "Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - подчеркнул Бродский.

Газета The New York Times 4 мая со ссылкой на источники написала, что одна система Patriot после ремонта будет отравлена из Израиля в Украину. По данным журналистов, на тот момент Киев располагал восемью функционирующими американскими ЗРК этой модели.

Нетаньяху - об отказе поставить Киеву систему ПВО "Железный купол"

В конце июня 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью онлайн-изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не готов предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Тогда он напомнил, что Израиль предоставляет Украине системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает стране другие меры поддержки.

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы оказались бы в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - пояснил Нетаньяху. "Именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках "Хезболлах", подчеркнул он.

Читайте нас также:
#израиль #вооружение #война на украине
0
0
2
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Так они на него GPS метку поставили и код России передали. На кой ляд им бесполезное вооружение?! В замен поставят как минимум С-400.

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 212
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 218
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 179
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 9
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 36
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 58
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 53
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 9
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 36
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео