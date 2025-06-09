Израиль передал Украине комплексы Patriot из арсенала ЦАХАЛ

Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые были получены им от США и находились на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 1990-е годы. Об этом сообщил в интервью блогеру Маричке Довбенко, обнародованном на ее YouTube-канале в понедельник, 9 июня, посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Одновременно он выразил сожаление по поводу того, что о передаче Израилем Киеву этих систем "не слишком много говорили". "Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - подчеркнул Бродский.

Газета The New York Times 4 мая со ссылкой на источники написала, что одна система Patriot после ремонта будет отравлена из Израиля в Украину. По данным журналистов, на тот момент Киев располагал восемью функционирующими американскими ЗРК этой модели.

Нетаньяху - об отказе поставить Киеву систему ПВО "Железный купол"

В конце июня 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью онлайн-изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не готов предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Тогда он напомнил, что Израиль предоставляет Украине системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает стране другие меры поддержки.

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы оказались бы в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - пояснил Нетаньяху. "Именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках "Хезболлах", подчеркнул он.