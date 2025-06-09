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Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов России по Украине 0 455

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов России по Украине
ФОТО: LETA

В понедельник утром Польша подняла в воздух истребители для обеспечения безопасности своего воздушного пространства в связи с интенсивными атаками России с применением дронов и ракет по Западной Украине, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В связи с интенсивной воздушной атакой Российской Федерации на территорию Украины сегодня утром польские и союзнические самолёты начали действовать в воздушном пространстве Польши», – сообщило оперативное командование в Варшаве.

Россия ночью нанесла удары глубоко за линией фронта, атаковав Западную Украину десятками беспилотников и ракет. По словам мэра Ровно Александра Третьяка, это была крупнейшая атака на регион.

В Киеве в результате удара пострадало офисное здание.

Польша является одним из ближайших союзников Украины и играет важную роль как логистический центр для поставок западной военной помощи Киеву.

В марте 2024 года Польша сообщила, что в её воздушное пространство влетела российская крылатая ракета, и потребовала от Москвы объяснений.

Аналогичный инцидент произошёл в декабре 2023 года, когда российская ракета на несколько минут вошла в воздушное пространство Польши, прежде чем вернуться в Украину.

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#война рф и украины #польша
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