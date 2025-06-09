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Россия грозит выйти из моратория на ракеты средней дальности 6 673

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
Deutsche Welle
Россия грозит выйти из моратория на ракеты средней дальности

Москва обдумывает выход из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ. По его словам, РФ "вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз".

Российский мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "приближается к своему логическому завершению", заявил в интервью агентству ТАСС, обнародованном в понедельник, 9 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он обосновал это тем, что Москва "вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз".

По словам Рябкова, Россия не видит "каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира" и исходит из того, что эта деятельность "будет только наращиваться".

"Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности", - утверждает Рябков.

США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

Ракеты дальностью от 500 км до 5500 км, которые во времена СССР были оснащены ядерными боеголовками и нацелены на европейских членов НАТО, "были уничтожены в конце 1980-х в рамках договора, который в последние советские годы подписали (президент СССР. - Ред.) Михаил Горбачев и (президент США. - Ред.) Рональд Рейган", напоминает газета The Moscow Times.

В октябре 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. По данным Вашингтона, российская ракета 9М729 комплекса "Искандер", или SSC-8 по классификации НАТО, которую можно оснастить ядерной боеголовкой, способна летать гораздо дальше 500 км, заявленных Москвой, и при размещении в Калининградской области способна достичь западноевропейских столиц.

Москва отрицает, что ракеты "Искандер" нарушают ДРСМД. В конце ноября 2018 года Сергей Рябков называл заявления США о нарушении Москвой ДРСМД "безосновательными" и "голословными". В августе 2019 года он же в одном из интервью рассказал, что незадолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе.

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(6)
  • З
    Злой
    10-го июня

    России придётся выйти из всех договоров шутки закончились.

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    1
  • С
    Сарказм
    9-го июня

    Рябков прогнал пургу. В свое время РСМД были подписаны по инциативе и с горячего одобрения всего дома престарелых в Политбюро. Сначала они тмк же бодро сучили сухонькими лапками в восторге, как им классно удалось запугать всю Европу разместив свои Пионеры и прочий ядерный хлам и нацелив их на столицы Европы. Но тут американцы им живенько напомнили, что в эту игру можно играть вдвоем и скоренько разработали те самые пресловутые Першинги и разместив их в Европе. И тут же весь восторг политбюры мигом испарился, когда военные до них донесли, что эти самые Першинги имеют подлетное время до Москвы считанные минуты, что у савецкой системы ПРО имеются весьма призрачные шансы на их перехват, что их система наведения на порядки превышает по точности савецкие аналоги, а у старцев - еще меньшие шансы успеть до персонального бункера с момента объявления тревоги. После чего обкакавшись, старцы побежали договариваться и согласились прям на все-все ради уничтожения тех самых Першингов. Так к чему это я, с конца 70-ых география не сильно поменялась, а ракеты стали еще быстрее и точнее, вот только в Кремле идиотов и пустозвонов поболе стало.

    3
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  • AE
    Al Ekses
    Сарказм
    10-го июня

    САРКАЗМ, Тушки 95/160 использовались для ударов по Укре? ОМБ.. откуда столько «экспертов по ковиду» )))

    0
    1
  • AE
    Al Ekses
    9-го июня

    Слишком долго эти шакалы кусают русского медведя - когда-то это ему надоест и тогда держись. Атака на стратегическое вооружение - самолёты-ядерные ракетоносцы - абсолютно была не нужна украинцам, но интересна другим держателям СЯО, так что ежу понятно кто руками Украины воюет с РФ. Рано или поздно, увы, придётся отвечать, а значит пострадать могут все.

    22
    4
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    9-го июня

    Окститесь, "совсем не нужна"? Вы где были последние последние 3,5 года? Или не знаете, что все это время стратеги использовались длля нанесения ударов по Украине с расстояний, недостижимых для украинской ПВО чуть ни в ежедневном режиме?

    3
    11
  • AK
    Anton Kvaskov
    9-го июня

    ЛАЙК !!!

    7
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