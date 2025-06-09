Топ-менеджер ВПК РФ присвоил 20 оборонных предприятий

По данным ФБК, руководитель компании "Вертолеты России" Николай Колесов переводил оборонные предприятия в личную собственность. Его родственники имеют элитную недвижимость в Испании и ОАЭ.

Руководитель компании "Вертолеты России" Николай Колесов причастен к коррупционным схемам, в рамках которых его близкие родственники, в том числе малолетние дети, стали собственниками дорогостоящей недвижимости и других активов в Испании, ОАЭ, аннексированном Крыму и Подмосковье. Это говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обнародованном в понедельник, 9 июня.

Кроме прочего, из документа следует, что Колесов записывал свою элитную недвижимость (в частности, "пять испанских вилл, ялтинский дворец, два самолета, вертолет") на различные фирмы под управлением контролируемых им номиналов. Также авторы нашли пять фирм, которым, по их сведениям, Колесов передал в собственность - "иногда полностью, иногда частично" - 20 оборонных предприятий в России. В их числе оказались, к примеру, научно-производственный центр "Алмаз-Фазотрон", производящий средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также Казанский электротехнический завод и Курский завод "Авиаавтоматика".

Призыв ввести санкции против родственников Колесова

Материалы, на которые опираются авторы, во многом собраны в соцсетях бывшей жены Колесова Дианы, которая конфликтует с ним после развода. Расследователи сообщают, что направили жалобы на вероятные коррупционные схемы Николая Колесова в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет (СК), Федеральную антимонопольную службу и в ФСБ, и призывают к введению санкций ЕС против всех взрослых родственников главы "Вертолетов России".

Компания "Вертолеты России" входит в структуру госкорпорации Ростех и объединяет все предприятия страны, где разрабатывают, собирают, обслуживают, ремонтируют и продают военные и гражданские вертолеты, напоминает ФБК. Сам Николай Колесов к моменту публикации расследование не комментировал.