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Фицо хвалит авторитарные государства за экономическую эффективность 0 388

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
x.com/RobertFicoSVK

x.com/RobertFicoSVK

ФОТО: twitter

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник во время визита в Узбекистан заявил, что авторитарные государства могут быть экономически эффективнее, чем демократические, и призвал пересмотреть европейскую модель демократии, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Фицо отметил, что Европе следует подумать о реформировании своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировой арене. Он похвалил Узбекистан, Китай и Вьетнам за способность более решительно действовать в решении экономических вопросов.

Отвечая на вопросы журналистов, Фицо пояснил, что не призывает отказаться от демократии, однако считает, что вовлечение слишком большого количества политических партий в процесс принятия решений ослабляет способность государства действовать эффективно.

"Если у вас сто политических партий — вы не сможете конкурировать, — сказал он. - Если правительство формируют четыре политические силы — вы не сможете конкурировать".

Фицо, который в 2023 году вернулся к власти на четвёртый срок, в последние месяцы сталкивается с масштабными протестами, а критики обвиняют его в авторитарных тенденциях и пророссийской внешней политике.

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#словакия #роберт фицо
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