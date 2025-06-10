Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник во время визита в Узбекистан заявил, что авторитарные государства могут быть экономически эффективнее, чем демократические, и призвал пересмотреть европейскую модель демократии, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Фицо отметил, что Европе следует подумать о реформировании своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировой арене. Он похвалил Узбекистан, Китай и Вьетнам за способность более решительно действовать в решении экономических вопросов.

Отвечая на вопросы журналистов, Фицо пояснил, что не призывает отказаться от демократии, однако считает, что вовлечение слишком большого количества политических партий в процесс принятия решений ослабляет способность государства действовать эффективно.

"Если у вас сто политических партий — вы не сможете конкурировать, — сказал он. - Если правительство формируют четыре политические силы — вы не сможете конкурировать".

Фицо, который в 2023 году вернулся к власти на четвёртый срок, в последние месяцы сталкивается с масштабными протестами, а критики обвиняют его в авторитарных тенденциях и пророссийской внешней политике.