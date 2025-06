Your browser does not support the video tag.

700 морских пехотинцев и еще 2000 нацгвардейцев разместят в Калифорнии по указу Трампа. Губернатор штата грозит президенту судом за "антиамериканские" меры, пишет DW. Федеральные власти США решили вдвое увеличить число подконтрольным им нацгвардейцев, размещенных в Лос-Анджелесе на фоне протестов против антимиграционных рейдов, - до 4000 человек. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в соцсети X. Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направят 700 морских пехотинцев с находящейся в Калифорнии базы "Кэмп-Пендлтон". В администрации президента США решение обосновали "усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий", пишет AFP. Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков "профессиональных агитаторов и мятежников". Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям. А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять "неуважение" к посланным им солдатам. Ньюсом пообещал подать в суд на Трампа Губернатор Калифорнии и член Демократической партии Гэвин Ньюсом назвал "антиамериканским" решение Трампа прибегнуть к силам морской пехоты для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Такие подразделения должны сражаться с внешними угрозами, а не действовать внутри страны, считает Ньюсом. "Их не следует отправлять на американскую землю, где они будут сражаться с собственными гражданами, чтобы воплотить в жизнь безумную фантазию президента-диктатора", - констатировал калифорнийский губернатор. Вместе с тем Ньюсом пообещал подать в суд на Трампа. Согласно американским законам, для привлечения подконтрольных федеральному центру силовых подразделений к борьбе с беспорядками или в случае ЧС власти штатов должны сами обращаться с соответствующей просьбой в Вашингтон. Исключения - вторжение извне или угроза государственному строю. В остальных ситуациях подразделения Нацгвардии находятся под контролем местных властей. Трамп же на фоне беспорядков в Калифорнии единолично принял указ, переводящий Нацгвардию под его командование - в отсутствие угроз, которые бы могли бы это обосновать, отметил Ньюсом. Он также обратил внимание на то, что подписанный указ не ограничен Калифорнией и позволит проводить аналогичные действия в любом из штатов США. Опасения Ньюсома разделяет экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его мнению, решение Трампа направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес вопреки мнению местных властей было "частью президентской формулы по созданию хаоса". Негативное отношение Трампа к штатам Калифорния и Нью-Йорк, жители которых традиционно поддерживают демократов, не является секретом. "Я считаю, что ситуация ухудшится и следующим будет Нью-Йорк", - заявил Куомо в беседе с Bloomberg Radio. После заявлений Ньюсома о намерении судиться Трамп предположил, что губернатора Калифорнии можно арестовать. Президент США обосновывает это тем, что Ньюсом якобы мешает работе Иммиграционной и таможенной службе США (ICE), подконтрольной федеральному центру. Беспорядки в Калифорнии спровоцировала антимиграционная политика Трампа Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня после того, как в городе прошли рейды ICE против нелегальных мигрантов. За неделю в окрестностях Лос-Анджелеса задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Во время мероприятий силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жесткие задержания спровоцировали протестные акции, которые переросли в столкновения с полицией. Трамп заявил, что местные власти "как обычно" не справляются с ситуацией и приказал отправить в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии. До этого Нацгвардию развертывали в Калифорнии в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Агентство dpa отмечает, что действия Трампа наперекор мнению местных властей являются "весьма необычной демонстрацией мощи федерального центра". В последний раз в истории США подобная ситуация наблюдалась в 1960-х годах, когда в стране проходили масштабные демонстрации темнокожего населения против дискриминации. Читайте нас также: Google News

