79-летний бизнесмен из ЮАР Эррол Маск гостил в Москве. В интервью телеканалу «Царьград» отец Маска рассказал, что «его пригласили очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем», а также «оказали помощь с перелетом». На сайте форума Эррол Маск подписан как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями, отец Илона Маска».

На странице спикеров форума Маск был указан вторым после главы МИД РФ Сергея Лаврова, третьим в списке значится глава «Царьграда» Константин Малофеев. Среди участников также перечислены ведущая Первого канала Екатерина Андреева, зампред Госдумы Петр Толстой, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, несколько американских блогеров, малоизвестный французский политолог-конспиролог Пьер-Антуан Плакувент, британский политик-консерватор Мэтью Гроувз и другие.

Бизнесмен из ЮАР Эррол Маск владел несколькими строительными и консалтинговыми компаниями, инвестировал в недвижимость и участвовал в добыче изумрудов в Замбии, был муниципальным депутатом в Претории. У него семеро детей, в том числе родные брат и сестра Илона Маска первой жены. Двоих последних детей ему родила его же собственная падчерица Яна Безуиденхаут, которая моложе его на 42 года. Когда Эррол Маск женился на ее матери, Яне было четыре года.

Отношения между отцом и сыном Масками годами были напряженными. В 2017 году Илон назвал отца «ужасным человеком», утверждая, что тот «планирует зло» и «совершал почти каждое преступление, какое только можно себе представить». Эррол в ответ признал только, что однажды застрелил трех человек, которые ворвались в его дом, но суд его оправдал. Сейчас Маск-старший активно комментирует конфликт сына с президентом США, в котором, по его мнению, победит Трамп.