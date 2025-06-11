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Маск заявил, что сожалеет о некоторых постах о Трампе 0 407

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
Deutsche Welle
Маск заявил, что сожалеет о некоторых постах о Трампе
ФОТО: twitter

Предприниматель Илон Маск написал, что сожалеет о некоторых постах, которые он написал о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. О каких именно сообщениях идет речь, он не уточнил.

Американский предприниматель-мультимиллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе, размещенных Маском в соцсетях на фоне их конфликта. Об этом бизнесмен написал в принадлежащей ему соцсети Х в среду, 11 июня. "Они зашли слишком далеко", - добавил он.

О каких именно постах идет речь, Маск не уточнил.

Маск и Трамп поссорились из-за госрасходов

Публичная ссора Дональда Трампа и Илона Маска началась после ухода Маска с государственной службы. До этого бизнесмен критиковал продвигаемый Трампом "большой и красивый" законопроект, который, по его мнению, приведет к увеличению государственных трат.

Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) в Белом доме Трамп заявил журналистам, что "разочарован в Илоне" за его критику нового законопроекта о многомиллиардных госрасходах. Это вызвало приступ негодования богатейшего человека планеты, который за несколько часов опубликовал в соцсети Х целую серию твитов против законопроекта.

После этого Трамп в соцсети Truth Social написал: "Илон сошел с ума". "Я не против того, что Илон выступал против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад", - добавил президент США. В ответ Маск перешел к обвинениям в адрес самого Дональда Трампа. Он написал, что Трамп фигурирует в досье Джеффри Эпштейна - сборнике документов против американского финансиста, арестованного в 2019 году за сутенерство и совращение несовершеннолетних. Маск также предложил создать новую политическую партию в США и утвердительно ответил на предложение одного из пользователей отправить Трампа в отставку и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Спустя несколько дней Илон Маск удалил пост о связях Дональда Трампа с Эпштейном.

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#илон маск #дональд трамп
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