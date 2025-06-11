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«Смена режима в Киеве»‎ превратилась для РФ в затяжную мясорубку, союзников нет 0 766

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
За стенами Кремля царят разброд и шатания.

За стенами Кремля царят разброд и шатания.

Фактически весь внешнеполитический масштаб Москвы — тактические бои в Донецкой и Сумской областях.

Телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник" рассказывает, как бывшие союзники Москвы отдалились от нее.

Казахстан уверенно идёт своим путём, формирует собственную стратегию безопасности. Подписал план военного сотрудничества с Великобританией, включающий подготовку офицеров в британских военных академиях. Строит с сингапурскими партнёрами завод по производству боеприпасов калибра 155 мм, стандарта НАТО. Вводит систему территориального резерва по западным образцам. (Даже недавно был там скандал с местным аналогом ТЦК.) И всё это в парадигме, где Россия рассматривается не как союзник, а как потенциальная угроза.

Азербайджан окончательно ликвидировал армянский Арцах без оглядки на ОДКБ и с убитыми российскими миротворцами. А после сбитого самолёта в декабре 2024 года публично потребовал от Москвы извинений и компенсаций, закрыл офисы российских государственных структур. Алиев играет в открытую — наращивает сотрудничество с Украиной, поставляет гуманитарную помощь, избегает даже формального нейтралитета.

Армения - в прошлом основной союзник в Закавказье - фактически покинула российскую орбиту. Пашинян неоднократно заявлял о выходе из ОДКБ, страна отозвала постпреда в организации, закрыла российские пропагандистские каналы.

Узбекистан игнорирует ОДКБ с 2012 года, зато активно развивает партнёрство с Европой через саммиты и секторальные соглашения. В прошлом году наблюдалось напряжение между Москвой и Ташкентом в связи с покушением на одного из госчиновников и предполагаемым "чеченским следом".

Вместо нейтральной Финляндии теперь 1300 км границы с НАТО. Швеция, сохранявшая нейтралитет даже в годы Второй мировой, участвует в натовских военных учениях, поставляет оружие Украине. Весь север Европы перестраивает вооружённые силы под совместные действия в Арктике и Балтике. Вся Европа превращается в единую антироссийскую коалицию. Германия переориентирует производственные мощности на военные заказы. Оборонные расходы ЕС ориентированы на 5% ВВП. Впервые появился единый европейский военный бюджет.

Сирия, недавно игравшая роль витрины российского геополитического влияния, теперь — площадка для массовой казни пророссийских элементов. А российские базы в Сирии — самое уязвимое место африканских инициатив.

За три года радикально изменилась архитектура безопасности в Евразии. Россия больше не региональный лидер, не политический центр, не гарант стабильности. Геополитический вес не просто уменьшается — он обнуляется. Фактически весь внешнеполитический масштаб России сегодня — это тактические бои в Донецкой и Сумской областях.

То, что задумывалось как быстрая смена режима в Киеве, превратилось в затяжную мясорубку, пожирающую геополитический капитал страны. Вся военная машина сосредоточена на штурмах украинских деревень. Все ресурсы выжимаются ради фронта, который почти не двигается.

Куда всё катится, было понятно ещё в 2022 году. Тем не менее руководство Российской Федерации с маниакальным упорством долбилось в украинскую оборону. Видимо, в Кремле верят, что если удастся разрушить Украину, все проблемы сами собой растворятся и вернётся 2021 год. Хотя к тому времени, когда Украина рухнет — если она вообще рухнет, — мир вокруг будет совсем другим.

Ну да, мы ещё не коснулись вопроса санкций, потери рынков, тотальной зависимости от Китая. Что получает Россия взамен? Комплименты неадекватного американского президента и визиты африканских вождей. А ну, ещё регулярные звонки и визиты мировых лидеров с предложением... завязывать.

Раньше Россия была окружена буферной зоной формального нейтралитета, теперь она окружена системой оборонительных альянсов, где у Москвы часто нет ни союзников, ни посредников.Такого рода тектонические сдвиги необратимы. Сам этот факт говорит, что геополитическая «спецоперация» привела к прямо противоположному результату.

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