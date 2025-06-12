Семимиллионный Кабул к 2030 году может лишиться запасов воды. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет НКО Mercy Corps.

Отмечается, что за последнее десятилетие уровень воды в водоносных горизонтах столицы Афганистана уменьшился на 30 метров. Кроме того, почти 50% городских скважин высохли.

Поверхностные водные ресурсы четырех речных бассейнов Афганистана приблизительно оцениваются в 55 км3, из которых общий объем водозабора на все нужды не превышает 26,1 км3, преимущественно на цели орошения (99%). Около 80% водных ресурсов страны обеспечивают горы Гиндукуш и Бата в виде снега и льда в зимний период, которые в летний период поддерживают постоянный сток рек.

Паводки приходятся на весну и лето. Вследствие значительных водозаборов на орошение и сильного испарения даже крупные реки мелеют во второй половине лета. Река Амударья, мощный внешнеполитический актив страны в отношениях с нижележащими Узбекистаном и Туркменистаном. Это самая длинная по протяженности (2540 км) река Центральной Азии и ее крупный по площади (1023 тыс. км2) и водоносности (78,46 км3) речной бассейн относится к бассейну Аральского моря (площадь 1737 тыс. км2). Очень часто водные ресурсы бассейна Аральского моря рассматривают как водные ресурсы Центральной Азии, что вызывает острые дискуссии.

В природно-климатических условиях Афганистана, характеризующихся малым годовым количеством осадков и засушливым климатом, орошаемое земледелие является основой сельскохозяйственного производства и решающим фактором в подъеме сельского хозяйства, которое потребляет 95% всех водных ресурсов страны. Военный конфликт с Советским Союзом и последующие конфликты на территории страны нанесли огромный ущерб сектору сельского хозяйства. В запустение и разрушение пришли многие ирригационные системы, без которых невозможно возделывание пшеницы и ячменя. В течение 1999–2001 гг. Афганистан подвергся жесточайшей засухе, которая не наблюдалась в отдельных районах за последние 50–100 лет. Урожаи пшеницы упала на 40–55%, до 70% составили потери в животноводстве. Проблема водных ресурсов в отношениях между Афганистаном и странами Центральной Азии, в первую очередь, непосредственными соседями Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном приобрела на современном этапе особое значение и с течением времени будет только возрастать. Дальнейший экономический подъем этих стран будет лишь усиливать их зависимость от водных ресурсов, что может привести к различным вариантам развития событий. Афганистану уготовлено новое «гидро-политическое предназначение». Войны не вечны и с течением времени население страны встанет на путь мирного развития, реализуя стратегию «догоняющего развития». Тогда с помощью международных организаций или стран, заинтересованных в развитии экономико-торговых отношений Афганистан должен будет решать свои водные проблемы.