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C 12 июня Ryanair вводит новый штраф от 500 евро и выше. За что? 0 3032

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
mixnews.lv
C 12 июня Ryanair вводит новый штраф от 500 евро и выше. За что?
ФОТО: LETA

С 12 июня 2025 года ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair введет новый штраф в размере от 500 евро для пассажиров, чье плохое поведение приводит к «снятию с рейса».

Independent публикует разъяснение Ryanair: авиакомпания объясняет, что путешественники должны наслаждаться своим путешествием в комфортной и безстрессовой обстановке, без ненужных помех, вызванных недисциплинированными пассажирами. Вводя этот штраф, Ryanair подчеркивает, что будет добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке от пассажиров, которые мешают другим пассажирам.

Авиакомпания заявляет, что минимальный штраф составляет €500, и он будет применяться к любому, кто «снят с рейса» из-за ненадлежащего поведения. Ryanair также подчеркивает, что если поведение пассажира заставляет самолет совершить аварийную посадку, это может вызвать серьезные проблемы для других путешественников.

Штраф будет «списан непосредственно с карты, использованной для бронирования», или вычтен авиакомпанией из любых ваучеров Ryanair или «кредита кошелька», которые могут быть у пассажира.

Помимо предлагаемого штрафа, перевозчик заявляет: «Мы оставляем за собой все законные права на возмещение расходов, убытков или обязательств, возникших в результате ваших действий».

Ранее в этом году Ryanair подала иск в польские суды, требуя более €3000 возмещения ущерба против пассажира, который сорвал рейс из Берлина в Марракеш. Самолет направился в Севилью. Кроме того, авиакомпания Ryanair наложила на нарушителя правил полетов пятилетний запрет на полеты.

Ранее на пресс-конференции в Лондоне Майкл О’Лири сказал: «Пассажиры, дерущиеся на борту, стали самой большой проблемой для экипажей. Сейчас мы, вероятно, имеем дело по крайней мере с одним серьезным случаем нападения еженедельно. Пять или десять лет назад этот показатель был бы почти равен нулю».

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#штрафы #ryanair
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