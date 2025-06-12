Евросоюз задумался, как остановить перемещение производства и деиндустриализацию

Группа компаний BSH Home Appliances объявила о закрытии завода в Испании с 650 работниками в связи с перемещением производства. Это не единичный случай. Подобное происходит по всему ЕС. Евродепутаты просят парламент принять меры и поддержать производственную активность в блоке.

Немецкий производитель бытовой техники BSH Home Appliances, владеющий брендами Siemens и Bosch, объявил о предстоящем закрытии завода в Эскиросе, на севере Испании. Вероятно, будет потеряно более 650 рабочих мест, а производство может быть перенесено в Польшу или Турцию.

"Ситуация действительно очень тревожная. Это была компания, которая доказала свою устойчивость, компания, которая выпускала продукцию, предоставляющая услуги для всей Европы, а также для Испании, потому что 80% продукции, которая выпускалась ей, продавалась в Испании. А теперь компания решила закрыть завод из-за делокализации", - сетует Эстрелла Галан, испанский депутат Европарламента (Левые - GUE/NGL).

Это не единичный случай. В другие страны переносят производство такие гиганты, как Audi, Volkswagen и ArcelorMittal.

Некоторые евродепутаты выступают за то, чтобы Европейский парламент принял меры по борьбе с деиндустриализацией и поддержал промышленное производство Европы в условиях, когда геополитическая неопределённость ударяет по бизнесу.

"У нас политическая нестабильность, высокие цены на энергоносители, экономическая неопредёленность, идёт торговая война Дональда Трампа. Нам недостаёт стратегической автономии. Компании стремятся снизить стоимость рабочей силы, они ищут доступ к сырью", - поясняет в интервью Euronews Ойхане Агиррегойтиа Мартинес, испанский депутат Европарламента (Renew Europe).

Она рекомендует упростить нормативную и налоговую базу, чтобы поддержать производство, развитие инноваций и конкурентоспособность в Европе.

В свою очередь, испанский евродепутат от левых сил Эстрелла Галан призывает обновить 25-летнюю европейскую директиву о коллективных увольнениях, чтобы привести её в соответствие с "новыми реалиями рынка труда".

"В рамках Европейского союза мы не можем конкурировать по уровню заработной платы, установленной в том или ином государстве-члене", - сказала она в интервью Euronews.

"Поэтому необходимо реформировать директиву о коллективных увольнениях и не допустить, чтобы социальный демпинг стал угрозой для всех работников в Европейском союзе", - добавляет она.

Пока что промышленные группы, делокализуясь, стараются не покидать континент. Так, с 2018 по 2020 год, 72% французских компаний перенесли произвоство в другие страны Европы. 23% - в Китай и Индию. Цифры приведены статслужбой Франции INSEE.

Тем не менее, в последние три десятилетия доля промышленности в экономике стран Евросоюза продолжает снижаться. По данным Всемирного банка, она сократилась с 28,8% в 1991 году до 23,3% в 2023 году