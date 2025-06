Your browser does not support the video tag.

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Южно-Африканской Республике на этой неделе, погибли 49 человек, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AFP. Стихийное бедствие затронуло провинцию Восточный Кейп на юго-востоке страны. Многие люди числятся пропавшими без вести. На показанных по телевидению кадрах видны затопленные дома. Значительный ущерб нанесён также инфраструктуре, в том числе системам электроснабжения и водоснабжения. Читайте нас также: Google News

