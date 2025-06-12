Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва зажигает свечи в Парламентском саду Виндхука. По зелёному пространству разносятся боевые кличи и прославляются имена погибших. Так Намибия отмечает День памяти геноцида, когда в 1907 году колониальные власти Кайзеровской Германии приказали ликвидировать концлагеря для народов гереро и нама.

В российском медиапространстве слово «концлагерь» ассоциируется со Второй Мировой. Однако африканская история убеждает нас, что самое громкое преступление — не обязательно первое. История немецких концлагерей началась не с Аушвица и Дахау, а с Юго-Западной Африки. Первый геноцид XX века произошёл именно здесь.

Земли современной Намибии оказались под контролем Германской империи в 1884 году. Тогда для европейцев этот кусок материка обрёл название Германской Юго-Западной Африки, но у гереро и нама было другое мнение, а в январе 1904 года они и вовсе вступили в борьбу с колониальной администрацией. Метрополия отреагировала моментально: для «ликвидации военной цели» из Германской империи были направлены подкрепления.

Тогда представитель народа гереро или нама мог рассчитывать на три исхода: умереть в бою, отправиться в бесплодную пустыню Омахеке в надежде добраться до британских колоний или оказаться в концлагере, чтобы провести остаток жизни за тяжёлым, рабским трудом. Сложно сказать, когда восстание прекратилось полностью, ведь вспышки агрессии возникали даже после бегства или гибели лидеров — таких, как Якоб Моренга, Хендрик Витбоой или Самуэль Магареро. Что касается Намибии как таковой, лишь с началом Первой Мировой, когда армия Южно-Африканского Союза вступила на земли Германской Юго-Западной Африки, в колониальном укладе жизни случились изменения.

Первые исследования немецких учёных-антиколониалистов появились уже в 1960-ых, но о Намибии можно было молчать чуть дольше: страна получила независимость только в 1990 году. Германия заговорила восемь лет спустя. Президент Роман Херцог прибыл в Намибию с официальным визитом и признал, что в двусторонних отношениях существует «мрачная страница».

Дальше события развивались стремительно:

В 2004 власти Намибии обратили внимание Германии на факт, что последствия геноцида всё ещё терзают страну, но в выплатах им было отказано.

Хотя ООН использовала термин «геноцид» ещё в 1980-х, МИД Германии избегало его вплоть до 2015.

В 2021 было подписано официальное Соглашение о примирении между Германией и Намибией. Германия пообещала выплатить 1,1 миллиард долларов для помощи развитию, но подобная формулировка и сумма удовлетворили не всех.

28 мая 2025 был отмечен первый День памяти геноцида.

Исраэль Каунатджике, активист народа гереро, полагает: если договорённость не включает возврат земель, до сих пор принадлежащих потомкам колонизаторов, то это плохая договорённость. Намибийская писательница Эрика фон Витерсхайм же отмечает, что президент Хификепунье Похамба объявил немецкоязычных граждан «одним из многих племён Намибии».

После заявления бывшего президента немецкоязычные намибийцы почувствовали себя принятыми, однако когда Германия произнесла во всеуслышание слово «геноцид», ситуация изменилась. В 2021 году был собран форум, где намибийские немцы обсудили историческую роль предков и текущие проблемы страны как наследие колониальной эпохи. «Белое племя» признало, что ответственность за ликвидацию неравенства доходов лежит и на их плечах. Вместе с тем, они отметили, что после официального признания геноцида их безопасность пошатнулась.

По различным оценкам, около 65 из 80 тысяч гереро (81,5%), живших в Германской Юго-Западной Африке, погибли. Та же участь постигла половину из 20 тысяч представителей нама.

Президент Нетумбо Нанди-Ндайтва призывает к единству и рефлексии, но напоминает:

«Борьба за память продолжится, пока не будет достигнут окончательный результат».