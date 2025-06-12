Потери живой силы России превысили миллион человек - Украина

Потери живой силы российской армии в Украине по состоянию на утро четверга составили 1 000 340 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, пишет LETA со ссылкой на UKRINFORM.
Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.
С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла 10 933 танка, 22 786 бронетранспортёров, 29 063 артиллерийских орудия и миномёта, 1413 реактивных систем залпового огня, 1184 зенитных артиллерийских установки, 416 самолётов, 337 вертолётов, 40 435 беспилотников, 3337 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 51 715 автомобилей и автоцистерн, а также 3914 единиц специализированной техники.
Объёмы российских потерь уточняются, поскольку сбор информации затруднён из-за ведения боевых действий.
1,000,000 🔥— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 12, 2025
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 12, 2025. pic.twitter.com/nLXAEzLmp9
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