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Потери живой силы России превысили миллион человек - Украина 4 550

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Потери живой силы России превысили миллион человек - Украина
ФОТО: пресс-фото

Потери живой силы российской армии в Украине по состоянию на утро четверга составили 1 000 340 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, пишет LETA со ссылкой на UKRINFORM.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла 10 933 танка, 22 786 бронетранспортёров, 29 063 артиллерийских орудия и миномёта, 1413 реактивных систем залпового огня, 1184 зенитных артиллерийских установки, 416 самолётов, 337 вертолётов, 40 435 беспилотников, 3337 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 51 715 автомобилей и автоцистерн, а также 3914 единиц специализированной техники.

Объёмы российских потерь уточняются, поскольку сбор информации затруднён из-за ведения боевых действий.

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#война рф и украины
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(4)
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го июня

    Если укры по их утверждениям практически уничтожили почти всё и всех,что было в армии РФ на СВО,возникает вопрос,почему главный вор и попрошайка не провёл ещё парад на Красной площади восседая на белом пони .

    19
    2
  • A
    Aleks
    12-го июня

    На войне умирает правда,поэтому надо прислушиваться к независимым источникам. Трамп сказал,что миллион с двух сторон. Это очень много ...Миллион оборванных молодых жизней и горе их семей. Будь трижды прокляты те особи ,которых так ненавидят здравомыслящие евреи и все здравомыслящее человечество и Трампу в Нью Йорке не с мигрантами надо бороться,а уничтожить их оффис под корень

    7
    5
  • AE
    Al Ekses
    12-го июня

    Тела из рефрижераторов-то забрали или бедные родственники до сих пор не могут оплакать своих близких?

    15
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Al Ekses
    12-го июня

    Забрали и продолжают забирать. Россия передает 6000, Украина передала 27.

    12
    2
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