Потери живой силы России превысили миллион человек - Украина

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла 10 933 танка, 22 786 бронетранспортёров, 29 063 артиллерийских орудия и миномёта, 1413 реактивных систем залпового огня, 1184 зенитных артиллерийских установки, 416 самолётов, 337 вертолётов, 40 435 беспилотников, 3337 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку, 51 715 автомобилей и автоцистерн, а также 3914 единиц специализированной техники.

Объёмы российских потерь уточняются, поскольку сбор информации затруднён из-за ведения боевых действий.

1,000,000 🔥



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 12, 2025. pic.twitter.com/nLXAEzLmp9