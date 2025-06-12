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Широка страна моя родная - бомбардировщики РФ переброшены на Дальний Восток 0 637

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
Deutsche Welle
Широка страна моя родная - бомбардировщики РФ переброшены на Дальний Восток
ФОТО: пресс-фото

После атаки ВСУ на российские военные аэродромы Москва перевела стратегические бомбардировщики дальше от границы с Украиной, говорят данные OSINT-аналитиков.

После беспрецедентной атаки украинских дронов на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены несколько бомбардировщиков, Москва перевела свою стратегическую авиацию на удаленные от украинской границы базы, преимущественно на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в среду, 11 июня, Telegram-канал "Агентство" со ссылкой на материалы OSINT-аналитиков.

Куда Россия перевела свои стратегические бомбардировщики

Так, аналитик, называющий себя в Сети AviVector, заметил, что Россия разместила свои бомбардировщики Ту-160 на авиабазах Елизово на Камчатке, Анадырь на Чукотке и Борисоглебское в Казани. Изучив спутниковые снимки, он пришел к выводу, что семь самолетов Ту-160, которые до украинской атаки базировались на аэродроме Белая Иркутской области, покинули его к середине прошлой недели.

3 июня AviVector сообщил, что на следующий день после атаки украинских беспилотников, 2 июня, с авиабазы Оленья в Мурманской области 11 бомбардировщиков Ту-22М3 были отправлены на аэродром Украинка в Амурскую область. К утру 5 июня с авиабазы Оленья улетел последний из трех базировавшихся там Ту-160. К утру 7 июня с этого аэродрома улетели и все Ту-95МС.

На базу Украинка, по данным OSINT-аналитика, были передислоцированы также четыре бомбардировщика Ту-95МС с военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Между тем на аэродром Энгельс-2 в ночь на 8 июня прибыли шесть бомбардировщиков Ту-22М3, следует из сообщения. Четыре Ту-22М3 9 июня приземлились на авиабазе в североосетинском Моздоке, которая в последнее время практически не использовалась российской авиацией, заметил AviVector. Кроме того, судя по спутниковым снимкам, четыре Ту-22М3 сейчас находятся на аэродроме Борисоглебское в Татарстане.

"Два бомбардировщика Ту-160 разместили в Анадыре (Чукотка), свидетельствует спутниковый снимок военного аэродрома от прошлой субботы (7 июня. - Ред.), - говорится в публикации "Агентства". - Три Ту-160, включая один, проходящий модернизацию, разместились на аэродроме Борисоглебское в Татарстане, согласно спутниковому снимку, который был сделан в прошлую пятницу (6 июня. - Ред.). На аэродроме Елизово (Камчатка), согласно сделанному в ночь на четверг (5 июня. - Ред.) спутниковому снимку, находились три Ту-160".

Операция СБУ "Паутина"

СБУ провела 1 июня массированную атаку украинских дронов на российские военные аэродромы. По оценкам экспертов, эта операция под названием "Паутина" стала крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ. В ходе этой операции 117 дронов было выпущено по четырем авиабазам в России.

В результате, как утверждают в СБУ, были поражены более 40 самолетов стратегической авиации. Минобороны России подтвердило повреждения самолетов, не уточнив их количества. Независимые военные эксперты насчитали по спутниковым снимкам не менее 13 уничтоженных российских самолетов.

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#война рф и украины #авиация
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